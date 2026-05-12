Bježao od policije na električnom trotinetu, pa bacio kilogram droge

Autor:ATV
Komentari:0
Policija je uhapsila 49-godišnjaka kojem je, nakon pokušaja bijega električnim trotinetom, ispalo nešto više od kilograma heroina, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
U policiji kažu da su u ponedjeljak, oko 12 sati, u Mravincima policajci pokušali zaustaviti muškarca na trotinetu za kojeg su sumnjali da posjeduje drogu, ali on se oglušio na naredbu i pokušao pobjeći.
Gradovi i opštine
Elektro-Bijeljina: Sutra bez struje 1.200 potrošača
Potom je odbacio trotinet i dao se u bijeg, a u tom trenutku mu je ispala plastična vrećica u kojoj se nalazilo dva paketa s heroinom te je nastavio bježati, saopštila je policija, prenosi Hina.
Nakon što su policajci sustigli muškarca u bijegu, savladali su ga i uhapsili te su nad njim, radi sprečavanja daljnjeg bijega, upotrijebljena sredstva prisile.
Paketi su u policijskoj stanici izvagani te je utvrđeno da se u njima nalazi 1.054 grama heroina, dok je tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji.
Republika Srpska
Deđanski: Rusija će vjerovatno tražiti povlačenje Šmitovih nametnutih odluka
U policiji navode kako je 49-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
(Crna-Hronika)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
39 min0
Republika Srpska
42 min0
Hronika
45 min0
Republika Srpska
46 min0
Najnovije
13
57
13
55
13
53
13
51
13
39
Trenutno na programu