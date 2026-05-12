Bježao od policije na električnom trotinetu, pa bacio kilogram droge

Policija je uhapsila 49-godišnjaka kojem je, nakon pokušaja bijega električnim trotinetom, ispalo nešto više od kilograma heroina, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

U policiji kažu da su u ponedjeljak, oko 12 sati, u Mravincima policajci pokušali zaustaviti muškarca na trotinetu za kojeg su sumnjali da posjeduje drogu, ali on se oglušio na naredbu i pokušao pobjeći.

Potom je odbacio trotinet i dao se u bijeg, a u tom trenutku mu je ispala plastična vrećica u kojoj se nalazilo dva paketa s heroinom te je nastavio bježati, saopštila je policija, prenosi Hina.

Nakon što su policajci sustigli muškarca u bijegu, savladali su ga i uhapsili te su nad njim, radi sprečavanja daljnjeg bijega, upotrijebljena sredstva prisile.

Paketi su u policijskoj stanici izvagani te je utvrđeno da se u njima nalazi 1.054 grama heroina, dok je tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji.

U policiji navode kako je 49-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

