Snažne oluje praćene jakim vjetrovima izazvale štetu u Sloveniji

Snažne oluje praćene jakim vjetrovima izazvale su štetu u nekim dijelovima Slovenije, prenijeli su danas lokalni mediji.

Vjetar je rušio drveće i nosio krovove kuća, a kiša je prodirala u stambene objekte, dok je u opštini Cerkno klizište blokiralo korito rijeke i ugrozilo okolna naselja, prenosi slovenački portal Večer.

Na regionalnom putu Logatec-Vrhnika, drvo je palo na putničko vozilo, a vatrogasci su preventivno oborili još tri drveta koja su predstavljala prijetnju za bezbjedan saobraćaj.

Hladno vrijeme i jak sjeverni vjetar će se nastaviti i poslije podne, sa udarima koji će ponegdje prelaziti 70 kilometara na sat, zbog čega će narandžasto meteo-upozorenje ostati na snazi i danas.

Popodne se očekuje razvedravanje, a tokom naredne noći vjetar će se stišati, najavila je slovenačka meteorološka služba.

(Tanjug)