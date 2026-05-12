Pokušao oteti ruskak ženi u zgradi, pa pobjegao

12.05.2026 09:51

Ротација на поицијском аутомобилу.
U Kiseljaku je sinoć zabilježen pokušaj razbojništva kada je nepoznati muškarac pokušao oteti ruksak ženi u zgradi u kojoj stanuje, potvrđeno je iz policije.

Kako je saopšteno, slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Kiseljak kada se putem telefona obratila J.M. (1984.) iz Kiseljaka. Ona je prijavila da joj je nepoznato muško lice pokušalo oteti ruksak u ulazu zgrade, ali nakon što u tome nije uspjelo, pobjeglo je u nepoznatom pravcu.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Kiseljak koji su potvrdili navode iz prijave i započeli intenzivan operativni rad na terenu.

Brzom reakcijom policije utvrđen je identitet osumnjičenog, a riječ je o B.B. (1989.) iz Kiseljaka.

Istog dana oko 23:50 sati osumnjičeni je samovoljno pristupio u prostorije Policijske stanice Kiseljak, gdje je nad njim, pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva SBK/KSB Travnik, provedena kriminalistička obrada.

Tokom ispitivanja B.B. je priznao izvršenje krivičnog djela.

(Crna-Hronika)

