Bezbjednost maturanata na prvom mjestu: Pojačane kontrole policije u Prijedoru

U prostorijama Policijske uprave Prijedor održan je sastanak sa predstavnicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na temu predstojećih maturskih proslava i završetka školske godine.

Na sastanku su usaglašene i definisane obaveze koje je neophodno preduzeti kako bi svi javni skupovi, defilei i proslave protekli bezbjedno za sve učesnike. Predstavnici škola su upoznati sa obavezom prijavljivanja svih skupova, ali i potrebom da se učenicima dodatno ukaže na odgovorno ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira ili ugrožavanja imovine građana.

Policijski službenici su podsjetili da će, kao i svake prethodne godine, biti pojačano prisustvo policije na terenu, posebno u blizini školskih ustanova.

"Vršiće se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na mlade vozače i prekršaje upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Takođe, u saradnji sa inspekcijskim organima, policija će pojačano kontrolisati ugostiteljske objekte kako bi se sankcionisalo točenje alkohola maloljetnim licima", saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Apel roditeljima

Zajednička obaveza škola i policije jeste preduzimanje svih preventivnih i represivnih mjera kako bi mature protekle bez incidenata. Ipak, iz policije podsjećaju da ključnu ulogu igraju i porodice.

"Podsjećamo i roditelje na obavezu da savjetodavno utiču na mlade u pogledu odgovornog ponašanja, kako bi završetak školske godine protekao bez neželjenih posljedica", poručuju iz policije.