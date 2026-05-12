Selak: Vojska odbranila narod i pravo srpske na postojanje

12.05.2026 10:23

Министар правде Републике Српске Горан Селак
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak uputio je komandantu Trećeg (Republika Srpska) puka brigadiru Goranu Maksimoviću, kao i svim nekadašnjim pripadnicima VRS čestitku povodom 12. maja – Dana Vojske Republike Srpske i Dana Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH.

​Ministar Selak je poručio da je formiranje Vojske Republike Srpske bila istorijska i sudbonosna odluka srpskog naroda, jer je upravo Vojska Republike Srpske odbranila narod, institucije i pravo Republike Srpske na postojanje.

"Da nije bilo Vojske Republike Srpske, ne bi bilo ni Republike Srpske. Borci Vojske Republike Srpske nisu branili isključivo teritoriju, već slobodu naroda, pravo na život i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", istakao je Selak.

On je naglasio da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sjećanje na heroje koji su dali živote za Republiku Srpsku, ali i da jačaju institucije Srpske kao garanta slobode i sigurnosti srpskog naroda.

"Slava svim junacima koji su nosili uniformu Vojske Republike Srpske, a vječna zahvalnost i sjećanje pripadaju onima koji su dali ono najvrednije – svoje živote za slobodu i Republiku Srpsku", poručio je ministar Selak u čestitki.

