Mladi policajci spriječili samoubistvo Dobojlije

Dobojski policajci danas su spriječili samoubistvo četrdesetogodišnjeg muškarca iz ovog grada, koji je namjeravao da skoči sa četvrtog sprata stambenog objekta u Ulici Gorana Nikolića.

Riječ je o mladim pripadnicima Policijske stanice Doboj jedan - Peđi Slijepčeviću i Dejanu Blagojeviću, koji su prijavu o navedenom slučaju primili jutros u 8.55 časova, prenosi Srna.

Slijepčević je izjavio novinarima da su zatekli muškarca da stoji na dijelu klima sa spoljne strane objekta.

"Sa njegovim ocem ušli smo u stan, uspostavili verbalnu komunikaciju i iskoristili trenutak njegove nepažnje i izvukli ga", opisao je Slijepčević i dodao da je muškarac upućen u dobojsku Bolnicu.

Blagojević je naveo da su tokom školovanja imali obuku i za ovakve situacije, kada im je ukazano na to koliko je važno da budu smireni i steknu povjerenje.

Zamjenik komandira Policijske stanice Doboj jedan Slađan Đukanović pohvalio je današnju reakciju mladih policijskih službenika, naročito njihovu smirenost.