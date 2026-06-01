Mladi policajci spriječili samoubistvo Dobojlije

Autor:ATV
Komentari:0
Dobojski policajci danas su spriječili samoubistvo četrdesetogodišnjeg muškarca iz ovog grada, koji je namjeravao da skoči sa četvrtog sprata stambenog objekta u Ulici Gorana Nikolića.
Riječ je o mladim pripadnicima Policijske stanice Doboj jedan - Peđi Slijepčeviću i Dejanu Blagojeviću, koji su prijavu o navedenom slučaju primili jutros u 8.55 časova, prenosi Srna.
Slijepčević je izjavio novinarima da su zatekli muškarca da stoji na dijelu klima sa spoljne strane objekta.
"Sa njegovim ocem ušli smo u stan, uspostavili verbalnu komunikaciju i iskoristili trenutak njegove nepažnje i izvukli ga", opisao je Slijepčević i dodao da je muškarac upućen u dobojsku Bolnicu.
Blagojević je naveo da su tokom školovanja imali obuku i za ovakve situacije, kada im je ukazano na to koliko je važno da budu smireni i steknu povjerenje.
Zamjenik komandira Policijske stanice Doboj jedan Slađan Đukanović pohvalio je današnju reakciju mladih policijskih službenika, naročito njihovu smirenost.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h1
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
16
22
16
19
16
19
16
12
16
08
Trenutno na programu