Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

Inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo tokom redovnih inspekcijskih nadzora utvrdili su veći broj onih koji ne odgovaraju odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Tokom mjeseca maja 2026. godine inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršili su redovne inspekcijske nadzore u 22 ugostiteljska objekta u kojima se vrši proizvodnja i promet sladoleda, te su u skladu sa propisima o hrani provedene kontrole higijene procesa rada uzimanjem uzoraka briseva sa površina, opreme, ruku, radne odjeće uposlenika, kao i uzoraka sladoleda na mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti, te pregled deklaracija sladoleda.

Inspekcijski organ je i tokom prethodnih godina provodio pojačane kontrole objekata koji se bave proizvodnjom i prometom sladoleda, s posebnim fokusom na higijenske uslove, način čuvanja namirnica, zdravstvenu ispravnost proizvoda i primjenu zakonskih propisa. Tokom dvije uzastopne sezone nadzora inspektori su u najvećem broju slučajeva djelovali preventivno, izdajući rješenja za otklanjanje nepravilnosti, upozorenja i mjere s ciljem da se subjektima omogući usklađivanje poslovanja sa propisanim standardima, bez izricanja novčanih sankcija.

Međutim, ovogodišnje kontrole pokazale su da se određene nepravilnosti kod pojedinih subjekata ponavljaju, uprkos ranije izrečenim preventivnim mjerama i ostavljenim rokovima za njihovo otklanjanje, zbog čega je inspekcija pristupila izricanju novčanih kazni i drugih zakonom propisanih mjera.

Ukupno je uzeto 155 briseva sa različitih površina, opreme, ruku i odjeće i 65 uzoraka sladoleda.

Od ukupno uzetih 155 uzoraka briseva, 33 brisa ne odgovara odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu ("Sl. glasnik BiH", br. 11/13, 79/16 i 64/18), odnosno Smjernicama za tumačenje i provedbu pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2023), odnosno 21,29 % je neodgovarajućih uzoraka, jer sadrže mikroorganizme (aerobno mezofilne bakterije i enterobakterije) iznad definisanih graničnih vrijednosti. Kada su u pitanju uzorci sladoleda od ukupno uzetih 65 uzoraka, 22 uzorka sladoleda nisu usaglašena odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu ("Sl. glasnik BiH", br.11/13, 79/16 i 64/18) i Smjernicama za tumačenje i provedbu pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (2023), odnosno 33,85 %, jer sadrže mikroorganizme (enterobakterije) iznad definisanih graničnih vrijednosti.

Na osnovu dobivenih rezultata ispitivanja higijene procesa rada (brisevi), mikrobiološke kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda i utvrđenog činjeničnog stanja kod subjekata u poslovanju s hranom (SPH), ukupno je izdato 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, od toga 6 rješenja o privremenoj zabrani proizvodnje i prometa sladoleda. Na osnovu utvrđenih nepravilnosti kod subjekata u poslovanju s hranom (SPH) postupajući inspektori su djelovali i izdavanjem 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.280,00 KM. Kontrolisani subjekti su odmah otklonili sve hitne mjere koje su im naložene, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.