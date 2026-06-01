Sjećanje na 250 srpskih žrtava: U Srebrenici obilježavanje 83 godine od ustaškog pokolja

Kod spomen-kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje.

Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, a u obližnjim selima Zalazje i Vitlovci dan kasnije.

Prema zvaničnim podacima, u Srebrenici i Zalazju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima, za ta dva dana u Srebrenici i okolnim selima ubijeno je više od 250 srpskih civila, piše Glas Srpske

"Srpski narod u Podrinju kroz istoriju doživio je nezapamćena stradanja, ali nikada nije pristao, i po cijenu smrti da se odrekne svog identiteta i svoje vjere, koji su bili jedini razlozi njihovog stradanja u zločinima koje su počinile ustaše u Drugom svjetskom ratu i njihovi potomci u proteklom građanskom ratu u BiH", izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da je istorija srpskog naroda ispisana krvlju nevinih žrtava koji su ubijani samo zato što su Srbi.