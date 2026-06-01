Ručak za manje od pola sata: Zapečeni makaroni sa sirom

Tražite jednostavan, a ukusan recept za ručak? Upravo ste ga našli! Makarone sa mlijekom i sirom gotove za par minuta, a količinski dovoljne da nahrane 8 osoba.

Sastojci

500 grama makarona

50 grama putera

40 gra,a brašna

1 mala kašičica soli

950 mililitara mlijeka

300 grama narendanog Mocarela sira

30 grama narendanog Parmezana

1 kašičica putera

50 grama prezle

1 kašičica sitno sjeckanog peršuna (po želji)

Priprema

Makarone skuhajte i ocijedite.

U većoj posudi istopite puter, zatim dodaj te brašno i soli uz neprestano miješanje. To malo kuhaj te na laganoj vatri dok smjesa ne prokuha i ne bude gusta.

U gustu smjesu uz neprestano miješanje dodaj te mlijeko i neka se prokuha sve skupa. Kada smjesa prokuha dodaj te sir jedan po jedan i miješajte dok se sir ne istopi zatim dodaj te peršun i sve dobro promiješajte.

Dobijenu smjesu maknite sa vatre i u nju umiješajte kuhane makarone. Zatim u podmazani pleh prelijte makarone i ostavite ih sa strane.

U tavi istopite kašiku putera i dodaj te prezlu, i malo ih propržite dok ne dobiju lijepu zažarenu boju, zatim pospite prezlu po makaronima.

Stavite u rernu na 250 stepeni i zapecite 10-15 minuta zavisno kako volite.