Ručak za manje od pola sata: Zapečeni makaroni sa sirom

Autor:ATV
Komentari:0
Tražite jednostavan, a ukusan recept za ručak? Upravo ste ga našli! Makarone sa mlijekom i sirom gotove za par minuta, a količinski dovoljne da nahrane 8 osoba.
Sastojci
500 grama makarona
50 grama putera
40 gra,a brašna
1 mala kašičica soli
950 mililitara mlijeka
300 grama narendanog Mocarela sira
30 grama narendanog Parmezana
1 kašičica putera
50 grama prezle
1 kašičica sitno sjeckanog peršuna (po želji)
Priprema
Makarone skuhajte i ocijedite.
U većoj posudi istopite puter, zatim dodaj te brašno i soli uz neprestano miješanje. To malo kuhaj te na laganoj vatri dok smjesa ne prokuha i ne bude gusta.
U gustu smjesu uz neprestano miješanje dodaj te mlijeko i neka se prokuha sve skupa. Kada smjesa prokuha dodaj te sir jedan po jedan i miješajte dok se sir ne istopi zatim dodaj te peršun i sve dobro promiješajte.
Dobijenu smjesu maknite sa vatre i u nju umiješajte kuhane makarone. Zatim u podmazani pleh prelijte makarone i ostavite ih sa strane.
U tavi istopite kašiku putera i dodaj te prezlu, i malo ih propržite dok ne dobiju lijepu zažarenu boju, zatim pospite prezlu po makaronima.
Stavite u rernu na 250 stepeni i zapecite 10-15 minuta zavisno kako volite.
