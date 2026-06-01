Logo
Large banner

Ručak za manje od pola sata: Zapečeni makaroni sa sirom

Autor:

ATV
01.06.2026 13:38

Komentari:

0
макарони са сиром запечени
Foto: YouTube/printscreen

Tražite jednostavan, a ukusan recept za ručak? Upravo ste ga našli! Makarone sa mlijekom i sirom gotove za par minuta, a količinski dovoljne da nahrane 8 osoba.

Sastojci

500 grama makarona

50 grama putera

40 gra,a brašna

1 mala kašičica soli

950 mililitara mlijeka

300 grama narendanog Mocarela sira

30 grama narendanog Parmezana

1 kašičica putera

50 grama prezle

1 kašičica sitno sjeckanog peršuna (po želji)

Priprema

Makarone skuhajte i ocijedite.

U većoj posudi istopite puter, zatim dodaj te brašno i soli uz neprestano miješanje. To malo kuhaj te na laganoj vatri dok smjesa ne prokuha i ne bude gusta.

U gustu smjesu uz neprestano miješanje dodaj te mlijeko i neka se prokuha sve skupa. Kada smjesa prokuha dodaj te sir jedan po jedan i miješajte dok se sir ne istopi zatim dodaj te peršun i sve dobro promiješajte.

Dobijenu smjesu maknite sa vatre i u nju umiješajte kuhane makarone. Zatim u podmazani pleh prelijte makarone i ostavite ih sa strane.

U tavi istopite kašiku putera i dodaj te prezlu, i malo ih propržite dok ne dobiju lijepu zažarenu boju, zatim pospite prezlu po makaronima.

Stavite u rernu na 250 stepeni i zapecite 10-15 minuta zavisno kako volite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

makaroni sa sirom

Recept

ručak

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сигурнија испорука струје за 1.600 потрошача

Društvo

Sigurnija isporuka struje za 1.600 potrošača

3 h

0
сладолед десерт слаткиш кугла сладоледа

Društvo

Inspekcija otkrila bakterije u sladoledu: Više od 33 odsto uzoraka neispravno

5 h

0
свијеће паљење свијећа црква

Društvo

Sjećanje na 250 srpskih žrtava: U Srebrenici obilježavanje 83 godine od ustaškog pokolja

7 h

0
киша облачно невријеме

Društvo

Danas kiša sa grmljavinom u većini krajeva

7 h

0

  • Najnovije

16

22

Izrečena najveća kazna u istoriji Rolan Garosa

16

19

Meteo radar: Kada bi mračni oblaci mogli odletjeti iznad Banjaluke

16

19

Užas na beogradskom gradilištu: Radnik pao sa visine, skela ga poklopila

16

12

Više od "običnog" umora: Ovi simptomi mogu biti tihi ubica vašeg zdravlja

16

08

Nove informacije o stanju Mine Kostić: Ostaje na psihijatriji?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner