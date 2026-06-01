Kasper hitno došao u Beograd nakon što je Mina Kostić hospitalizovana u Lazi: Mnogo je zabrinut

Partner pjevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper stigao je jutros u Beograd, nakon što je u javnosti odjeknula vijest o njenoj hospitalizaciji.
Vijest da je pjevačica Mina Kostić hospitalizovana u Specijalnoj bolnici "Dr Laza Lazarević" juče je odjeknula kao bomba, a mnogi su se pitali gdje je njen partner Kasper i zašto se ne oglašava.
Kako Informer saznaje, on je jutros sleteo u Beograd.
Kasper je u Srbiju stigao letom iz Ciriha u 8.30 časova, nakon što je prethodno doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država.
Prema informacijama, imao je presjedanje u Švajcarskoj, a odmah po slijetanju na beogradski aerodrom uputio se ka izlazu bez zadržavanja.
Po njegovom izrazu lica moglo se primjetiti da je veoma zabrinut, kao i da mu se pogled gubi u daljini.
Scena
Mina Kostić u pratnji policije primljena na psihijatriju
Podsjetimo, Mina Kostić je juče hospitalizovana, a vest je izazvala veliku pažnju javnosti. Od tada brojna pitanja ostala su bez odgovora, dok porodica i najbliži saradnici uglavnom ćute ili ne znaju da joj se to desilo.
