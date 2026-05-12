Pijan šetao ulicom sa bombom u ruci

Policija je uhapsila lice iz Čelinca čiji su inicijali B.K. jer je šetalo ulicom u Zvorniku sa bombom u ruci, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.
Nakon dojave policiji, B.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinilo krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Nakon hapšenja alko-testom je utvrđeno da ima 1,26 promila alkohola u krvi.
O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
