Pijan šetao ulicom sa bombom u ruci

Policija je uhapsila lice iz Čelinca čiji su inicijali B.K. jer je šetalo ulicom u Zvorniku sa bombom u ruci, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Nakon dojave policiji, B.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinilo krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Nakon hapšenja alko-testom je utvrđeno da ima 1,26 promila alkohola u krvi.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.