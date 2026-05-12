Dvije osobe povrijeđene u slijetanju BMV-a kod Mrkonjića

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu Crna Rijeka - Ugar, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Prema navodima iz policije, nezgoda se dogodila, oko dva časa i dvadeset minuta iza ponoći.
Do udesa je došlo kada je lice inicijala Z.D. iz Gornjeg Vakufa, upravljajući putničkim automobilom marke BMV, izgubilo kontrolu nad vozilom i sletio sa kolovoza.
"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač Z.D. i suvozač F.D., takođe iz Gornjeg Vakufa. Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu, nakon čega su upućeni na dalje liječenje u Dom zdravlja Jajce", potvrđeno je iz MUP-a.
Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Iz policije navode da je rad na dokumentovanju i utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nezgode u toku.
