Dvije osobe povrijeđene u slijetanju BMV-a kod Mrkonjića

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu Crna Rijeka - Ugar, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Prema navodima iz policije, nezgoda se dogodila, oko dva časa i dvadeset minuta iza ponoći.

Do udesa je došlo kada je lice inicijala Z.D. iz Gornjeg Vakufa, upravljajući putničkim automobilom marke BMV, izgubilo kontrolu nad vozilom i sletio sa kolovoza.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač Z.D. i suvozač F.D., takođe iz Gornjeg Vakufa. Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu, nakon čega su upućeni na dalje liječenje u Dom zdravlja Jajce", potvrđeno je iz MUP-a.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Iz policije navode da je rad na dokumentovanju i utvrđivanju svih okolnosti ove saobraćajne nezgode u toku.