Logo
Large banner

Austrijanci zalutali na području Zelengore, pa motorom "upali" u snijeg: Povrijeđena žena

Autor:

Teodora Bjelogrlić
11.05.2026 16:58

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Državljanka Austrije povrijeđena je prilikom pada sa motocikla u rejonu planine Zelengora, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, strani državljani su motociklom zalutali na planinskom području gdje ih je zatekao snijeg.

Iz Doma zdravlja Gacko za ATV potvrđeno je da je povrijeđena državljanka Austrije zadobila prelom potkoljenice i iščašenje, nakon čega je prebačena u Bolnicu Trebinje na dalje liječenje.

Policijskoj stanici Gacko oko 15 časova prijavljeno je da je austrijskim državljanima ukazana medicinska pomoć.

“O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela ni prekršaja.” rekli su za ATV iz PU Trebinje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebinje

Saobraćajna nezgoda

Austrija

udes

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дрво пало на аутомобил у Бањалуци

Banja Luka

Drvo palo na automobil u Banjaluci

3 h

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Srbija

MUP upozorava, nova prevara na "Vocapu": Ako kliknete na link, preuzeće vam naloge

3 h

0
Јак лед прекрио улице и дворишта у Градачцу

Društvo

Jak led prekrio ulice i dvorišta u Gradačcu

3 h

0
Најновија, ударна вијест

Svijet

Žestoka pucnjava u Nici, ima mrtvih i ranjenih

3 h

0

Više iz rubrike

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

Hronika

Vlasnik kafića u BiH optužen zbog smrt maloljetnika

3 h

0
Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

Hronika

Poznat uzrok smrti dječaka iz Prijedora, okolnosti se utvrđuju

4 h

2
држављани Кине затечени у кријумчарењу људи

Hronika

Kinezi uhvaćeni u krijumčarenju ljudi!

6 h

0
Паре

Hronika

Tuzlanka iza rešetaka: Varala ljude da joj je auto u kvaru

6 h

0

  • Najnovije

19

53

"Saradnja sa Rusijom nacionalni prioritet"

19

43

Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

19

41

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

19

37

Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

19

26

Stanivuković čeka SDS da se "urazumi"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner