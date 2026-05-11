Austrijanci zalutali na području Zelengore, pa motorom "upali" u snijeg: Povrijeđena žena

Državljanka Austrije povrijeđena je prilikom pada sa motocikla u rejonu planine Zelengora, saznaje ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, strani državljani su motociklom zalutali na planinskom području gdje ih je zatekao snijeg.

Iz Doma zdravlja Gacko za ATV potvrđeno je da je povrijeđena državljanka Austrije zadobila prelom potkoljenice i iščašenje, nakon čega je prebačena u Bolnicu Trebinje na dalje liječenje.

Policijskoj stanici Gacko oko 15 časova prijavljeno je da je austrijskim državljanima ukazana medicinska pomoć.

“O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela ni prekršaja.” rekli su za ATV iz PU Trebinje.