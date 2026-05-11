Poznat uzrok smrti dječaka iz Prijedora, okolnosti se utvrđuju

Ognjen Matavulj
11.05.2026 14:58

Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru dostavljen je obdukcioni zapisnik u vezi sa smrću osmogodišnjeg dječaka koji je 7. maja preminuo u Bolnici ”Dr Mladen Stojanović” u Prijedoru.

”Dostavljen je obdukcioni zapisnik Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske u kojem je je naveden uzrok smrti. OJT Prijedor i PU Prijedor preduzimaju opsežne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti usljed kojih je nastupila smrt”, saopštilo je OJT Prijedor.

Dodaju da radi zaštite privatnosti porodice i ožalošćenih roditelja tužilaštva za sada neće davati izjave i saopštenja u vezi sa ovim tragičnim događajem.

