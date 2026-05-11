Ovako se nevrijeme kreće kroz BiH: Aktivan žuti meteoalarm

Autor:ATV
Nevrijeme širom BiH aktiviralo je brojna upozorenja.
Žuti meteoalarm zbog jakih udara vjetra aktivan je za sve dijelove BiH.
Današnje nevrijeme pored vjetra biće propraćeno i snažnim padavina. U većem dijelu BiH se može očekivati i led.
Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog, izjavio je direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.
On je naveo da su ove rakete ispaljene u posljednja dva časa i da je Protivgradna preventiva Republike Srpske pravovremeno dejstvovala.
Dejanović kaže da će tokom dana biti još dejstava.
