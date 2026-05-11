Već ispaljeno 70 protivgradnih raketa, čitav dan nestabilne vremenske prilike

Protivgradna preventiva Republike Srpske ispalila je 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente, kao i Gradačca i Brčkog, izjavio je direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović.

On je naveo da su ove rakete ispaljene u posljednja dva časa i da je Protivgradna preventiva Republike Srpske pravovremeno dejstvovala.

Dejanović kaže da će tokom dana biti još dejstava.

- Nevrijeme stiže iz pravca jugozapada. U toku dana Protivgradna preventiva dejstvovaće još jer se cio dan očekuju nestabilnosti - rekao je Dejanović.

On je naglasio da Protivgradna preventiva spremna da tokom cijele protivgradne zone dejstvuje kako bi šteta od nevremena bila spriječena.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom sutra prije podne i sredinom dana na sjeveru Republike Srpske, i to u široj regiji oko rijeke Save, Potkozarju, Semberiji, te regijama Banjaluke i Doboja.