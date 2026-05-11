Pripremite se za olujne udare, stiže promjena vremena u Srpskoj

Pred nama je jedno izraženije pogoršanje vremena, koje će se najviše osjetiti u utorak.

Ništa se neće desiti što se nije dešavalo i ranije, ali potreban je oprez, naročito zbog prolazno jakog do olujnog vjetra tokom utorka pri nailasku hladnog fronta, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

Sutra jutro promjenjivo oblačno. U Hercegovini kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok će u ostalim krajevima biti i sunčanih perioda.

U prijepodnevnim časovima pogoršanje, odnosno kiša i pljuskovi sa grmljavinom počeće se javljati i u Krajini, Posavini i Semberiji, kao dio prefrontalnih nestabilnosti. Lokalno može biti jačih grmljavinskih pljuskova uz pojavu grada.

Najviše suvih perioda očekuje se u sarajevsko-romanijskoj regiji i Gornjem Podrinju.

Poslije podne nestabilno u svim krajevima, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Poslije 15 časova, hladan front sa sjeverozapada zahvata Krajinu, uz kišu i pljuskove, jak do olujan sjeverozapadni vjetar i značajan pad temperature. Do večeri front će se premještati prema jugu i zahvatiti sve krajeve.

Oprez zbog jakog do olujnog vjetra pri nailasku fronta, naročito u Krajini, Posavini, Semberiji i Donjem Podrinju, objavljeno je na portalu Vrijeme u Republici Srpskoj.

Temperature će najviše vrijednosti dostići u prijepodnevnim satima i kretaće se od 18 u Krajini do 24 stepena u Gornjem Podrinju.

Do večeri osjetan pad temperature, ponegd‌je i za 10 do 15 stepeni. Temperatura će se kretati od 2 u višim krajevima, gd‌je može biti i pojave snijega, do 12 stepeni na jugu Hercegovine.

Noć na srijedu biće vrlo hladna za ovo doba godine.

Prolaskom hladnog fronta u utorak, udari sjverozapadnog vjetra mogu biti olujni.

U srijedu jutro vedro i hladno, uz pojavu mraza u višim krajevima. Prizemni mraz moguć je i u nižim krajevima Krajine.

Tokom dana pretežno sunčano i svježe, uz malu dnevnu oblačnost.

Jutarnje temperature od -2 stepena u višim krajevima, do 6 u Posavini i Semberiji, na jugu Hercegovine do 10 stepeni.

Dnevne temperature od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak jutro i dalje svježe, u višim krajevima uz pojavu slabijeg mraza.

Tokom dana smjena sunčanih i oblačnih perioda. Slaba kiša ili kratkotrajan pljusak mogući su tek ponegd‌je, uglavnom u višim krajevima, prenosi Srpskainfo.

Jutarnje temperature od -2 stepena u višim krajevima, do 6 u ostalim krajevima, na jugu do 9 stepeni.