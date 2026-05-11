Umro bivši Grend slem šampion, ispisao je istoriju na Ju-Es Openu

Anderson će ostati upamćen u istorijskim knjigama kao prvi igrač koji je osvojio titulu na US Openu (tadašnjem prvenstvu SAD) kao nenosilac. Taj podvig napravio je 1957. godine, kada je na putu do pehara srušio trojicu nosilaca, izgubivši samo dva seta tokom cijelog turnira.

Njegov put bio je prava sportska bajka – prve teniske korake napravio je na improvizovanom zemljanom terenu na jednoj farmi, da bi kasnije postao jedan od stubova zlatne ere australijskog tenisa.

Pored istorijske titule u Njujorku, Anderson je osvojio i tri Grend slem trofeja u konkurenciji dublova, a dva puta je podizao pehar Dejvis kupa sa nacionalnim timom.

Nakon povlačenja sa terena, Anderson je ostao duboko involviran u sport, nesebično dijeleći znanje mlađim generacijama. Među onima koje je izveo na put bio je i legendarni Pat Rafter, nekadašnji prvi reket svijeta i dvostruki šampion US Opena.

Upravo se Rafter emotivnim riječima oprostio od svog mentora:

- Jako me je pogodila vijest o Malovoj smrti. On je bio jedan od onih ljudi koji su oblikovali moj tenis od samog početka. Bio je prava legenda igre, ali što je još važnije, bio je sjajan čovjek – skroman, velikodušan i uvijek spreman da pomogne mlađim igračima. Australijski tenis je izgubio jednog od velikana, a mnogi od nas su izgubili prijatelja i mentora - poručio je Rafter.

Teniski savez Australije istakao je da će Mal Anderson ostati upamćen ne samo po uspjesima na terenu, već i po ogromnom doprinosu u razvoju novih šampiona, čime je ostavio neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta, prenosi Telegraf.