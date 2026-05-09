Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

09.05.2026 18:30

Ova subota donijela nam je novu senzaciju u Rimu, pošto je rumunska teniserka Sorana Kirstea, pobijedila Arinu Sabalenku, trenutno prvu teniserku poslije velikog preokreta.

Rumunka je, u senzaciji većoj gotovo i od one od juče kada je hrvatski teniser Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića, slavila sa - 2:1 (2:6, 6:3, 7:5).

Nije djelovalo da ćemo vidjeti probleme za Arinu Sabalenku na ovom meču, pošto je prvi set Bjeloruskinja riješila lako u svoju korist. Samo dva gema je prepustila Rumunki, a sve je bilo gotovo za oko 35 minuta.

Međutim, od tada je sve krenulo naglavačke za Sabalenku, koja se baš mučila da uspostavi kontrolu nad situacijom.

Iako je povela sa 2:0 i napravila brejk na startu drugog seta, uslijedio je neobjašnjiv pad. Imala je prednost brejka i sredinom seta kada je povela sa 3:2, ali je nakon toga izgubila čak četiri gema u nizu.

U trećem setu smo na početku vidjeli razmjenu brejkova, a onda je poslije maratonskog gema na servis Sabalenke došao novi brejk za Rumunku.

Servirala je potom Rumunka za veliku senzaciju i pobjedu u Rimu protiv prve teniserke na planeti. Ukočila joj se tada ruka, ali nije odmah poslije toga. Napravila je novi brejk i na kraju je stigla do pobjede!

Sorana Kirstea će se u osmini finala Rima sastati sa Lindom Noskovom iz Češke Republike, koja je postavljena za 13. nosioca.

