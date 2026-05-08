Logo
Large banner

Hrvat Dino Prižmić izbacio Đokovića pa porukom oduševio Srbe

Autor:

ATV
08.05.2026 21:05

Komentari:

0
Дино Прижмић слави побједу против Новака Ђоковића
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Hrvatski teniser Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri i savladao Novaka Đokovića (2:6, 6:2, 6:4).

Izbacio je najvećeg tenisera svih vremena već u drugom kolu turnira u Rimu.

Ali, nije previše slavio, nije pravio šou na terenu, pokazao je ogromno poštovanje prema svom idolu.

Србин и Хрватица одушевили регион

Porodica

Vjenčanje Srbina i Hrvatice oduševilo sve

I ne samo to, hrvatski teniser je tokom davanja autograma prekinut. Tražili su mu da napiše poruku na kameri.

Dosta je razmišljao o tome šta da napiše u ovako velikom momentu karijere i onda napravio potez za poštovanje. Obratio se sprskom asu.

Порука Прижмића Ђоковићу
Poruka Prižmića Đokoviću

"Nole, bilo je zadovoljstvo", napisao je Prižmić na kameri.

Prije toga je Đoković dijelio autograme, a kada je izlazio sa terena svi na stadionu su mu aplaudirali. I Dino je ustao i aplaudirao Đokoviću koji je otišao u svlačionicu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dino Prižmić

Novak Đoković

Masters u Rimu 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ђоковић поражен на старту Рима

Tenis

Nevjerovatan šok: Hrvat izbacio Đokovića odmah na startu

59 min

1
Новак Ђоковић

Tenis

Jako loše vijesti za Đokovića pred meč sa Hrvatom

3 h

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Tenis

Novak Đoković oduševljen Janikom Sinerom: "On će to uspjeti da uradi već ove godine"

13 h

0
Арина Сабаленка након побједе над Коко Гауф у финалу женског сингла на тениском турниру у Мајамију

Tenis

Arina Sabalenka izazovnim snimkom usijala mreže: "Boginjo, goriš"

1 d

0

  • Najnovije

21

33

Nakon Trampa oglasio se i Zelenski: Ima očekivanja od Amerike

21

29

Đoković nakon poraza donio razočaravajuću odluku za navijače

21

22

Duga robija: Stigle kazne za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića

21

18

Gori kontejner u banjalučkom naselju, vatrogasci izlaze na teren

21

08

Stigli izvještaji vještaka o zdravstvenom stanju generala Mladića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner