Jako loše vijesti za Đokovića pred meč sa Hrvatom

Njemački teniser Aleksander Zverev se plasirao u naredno kolo Mastersa u Rimu, pošto u dva seta bio bolji od sunarodnika Danijela Altmajera (7:5, 6:3) i na taj način donio je Novaku Đokoviću veoma loše vijesti pred nastavak turnira.

Aleksander Zverev je do brejka stigao u šestom gemu prvog seta, ali je Altmajer uzvratio i u devetom gemu poravnao rezultat.

I kada se činilo da ćemo gledati tajbrejk, iskusniji Nijemac je još jednom oduzeo servis rivalu, pa je treći teniser svijeta došao do vođstva u setovima.

Nije dobro počeo Zverev u drugom periodu, Altmajer je uspio da napravi brejk već u trećem gemu, ipak, u narednom je Zverev odmah pokazao zube i odgovorio sunarodniku, pa smo ponovo gledali izjednačen tenis.

Napravio je brejk Zverev pri rezultatu 4:3 i na taj način napravio ključni potez ka plasmanu u šesnaestinu finala.

Na ovaj način, Novak Đoković ima sve manje šanse za "magično" drugo mjesto koje bi mu zasigurno garantovalo to da neće moći da se sastane sa Janikom Sinerom prije finala Rolan Garosa.

Podsjetimo, u odsustvu Karlosa Alkaraza, ta pozicija donosi veliki benefit, a da bi se to dogodilo, potrebno je da Đoković osvoji Masters u Rimu, a Zverev ispadne prije osmine finala.

