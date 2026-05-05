Novak Đoković saznao potencijalnog rivala u Rimu

05.05.2026 19:33

Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Srpski teniser Novak Đoković saznao je i svog drugog potencijalnog rivala u drugoj rundi Mastersa u Madridu.

Već je bilo poznato od ranije da je jedan Marton Fučovič, dok je drugi bio kvalifikant. Odlučeno je da je to Dino Prižmić.

Dino Prižmić je stigao do glavnog žrijeba kroz kvalifikacije i to pošto je slavio protiv domaćeg tenisera Federika Bonđolija sa ubjedljivih 2:0, po setovima 6:2, 6:4 za jedan sat i 14 minuta tenisa u glavnom gradu Italije.

Inače, Fučovič je kao bolje rangirani upao direktno u glavni žrijeb Rima i čekao je svog rivala, a odlukom žrijeba je tu došlo do Prižmića.

Za sada je Mađar za 22 mesta bolje rangiran od Hrvata i zbog toga će imati ulogu favorita u ovom duelu, a onda ćemo i saznati ko će izaći na crtu našem Novaku Đokoviću koji nije igrao tenis još od Australijan Opena.

Dino Prižmić je mlađi 14 godina od svog rivala, a nijednom nisu igrali jedan protiv drugog.

Kada je riječ o njihovim duelima sa Novakom, Đoković je šest puta pobijedio Fučoviča od čega posljednji put u Ženevi prošle godine sa 2:0. Sa druge strane, Novak Đoković je jednom igrao protiv Dina Prižmića i to na Australijan openu 2024. godine, kada je slavio sa 3:1 u prvom kolu.

