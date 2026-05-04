Zverev se stavio ispred Đokovića: Postoji jaz između Sinera i ostalih

Finale, koje zapravo nije bilo finale. To je najbolji opis dešavanja u borbi za pehar Mastersa u Madridu, gdje je Janik Siner vezao peti pehar na turnirima iz serije 1.000 pobijedivši Aleksandera Zvereva sa 2-0, po setovima 6:1, 6:2 za manje od sat vremena.

Prošetao se Italijan do trofeja, postao prvi teniser ikada koji je vezao pet Mastersa, a posle duela, Nijemac je na konferenciji za medije rekao da bi vjerovatno obojici igrača odgovaralo da se igralo uveče, odnosno da bi ga bilo ko pobijedio sa načinom na koji je igrao.

Zatim je upitan da li misli da postoji velika razlika između Sinera i Karlosa Alkaraza u odnosu na sve ostale igrače sa ATP liste. Uslijedio je šokantan odgovor, pošto je napravio dva ranga, stavivši sebe iznad Noleta!

- Pa... Mislim da trenutno postoji veliki jaz između Sinera i svih ostalih. To je prilično jednostavno. Mislim da postoji veliki jaz između Sinera i svih ostalih. I mislim da postoji veliki jaz između Alkaraza, mene, možda Novaka, i svih ostalih. Mislim da trenutno postoje dva jaza.Teško je reći da ne postoji jaz između Sinera i svih ostalih ako nije izgubio meč u koliko Masters turnira? Od Šangaja. Nije izgubio meč skoro 9 mjeseci. Mislim da moraš priznati da postoji jaz između njega i svih ostalih - rekao je Zverev.

Poprilično problematična izjava, ne iz ugla pravljenja razlike između Italijana i ostalih igrača, već što je istakao sebe iznad Đokovića, iako to na terenu apsolutno nije dokazao. Da, nalazi se trenutno iznad Srbina na ATP listi, ali treba imati u vidu da Novak ne igra veći broj turnira, a da Zverev apsolutno ništa ne radi kako bi iskočio.

U duelima protiv Italijana i Španca je uvek inferioran, a čak ga i Đoković redovno ruši.

