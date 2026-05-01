Logo
Large banner

Bio je četvrti na svijetu: Još jedan sjajan teniser ide u penziju

Autor:

ATV
01.05.2026 13:38

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Japanski teniser Kei Nišikori objavio je da će se povući na kraju 2026. godine.

Ovaj 36-godišnjak imao je rekordan plasman svojevremeno, kada je bio četvrti na ATP listi. Osvojio je bronzu na Olimpijskim igrama u Riju 2016, a ima i finale Grend slema, US opena 2014, kada je jači bio Marin Čilić. Sada je pao na 464. mjesto zbog raznih povreda posljednjih godina.

"Volio bih da mogu da nastavim karijeru. Ipak, osvrćući se na sve do sad, mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put", napisao je Nišikori između ostalog.

Nišikori je započeo karijeru 2007, osvojio je 12 ATP titula, a trenutno se takmiči na čelendžerima. Posljednji put ATP turnir je igrao u Sinsinatiju u avgustu 2025. godine. Jedna od najznačajnijih pobjeda bila mu je u polufinalu US opena 2014. nad Novakom Đokovićem,

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tenis

teniser

Penzija

Kei Nišikori

ATP

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner