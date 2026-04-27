Logo
Large banner

Banjalučanka najbolja u Zagrebu: Kasijana Markićević osvaja region

Autor:

Ivan Dragičević
27.04.2026 16:57

Komentari:

0
Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион
Foto: Ustupljena fotografija

Teniski skauti odavno su u notes stavili ime Kasijana Markićević, a ova djevojčica iz Banjaluke nastavlja da bilježi sjajne rezultate.

Ponovo je trijumfovala u Zagrebu. Turnir u organizaciji Teniskog kluba Ponikve u potpunosti je obilježila Kasijana koja je u singl konkurenciji pobijedila u svih sedam mečeva bez izgubljeno seta te se domogla trofeja. Bila je najbolja i u parovima sa Evom Pelin te su do pehara preskočile tri prepreke.

Finalni singl meč označio je i njenu 100. jubilarnu pobjedu na turnirima.

Kasijana Markićević

Prethodne godine boravila je u teniskoj akademiji Radeka Stepaneka u Pragu gdje putuje narednog mjeseca.

Ukoliko ovako nastavi pred Kasijanom Markićević je blistava karijera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tenis

turnir

Zagreb

banjalučanka

Kasijana Markićević

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

13

04

Kako pričati sa partnerom o intimi bez nelagode

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner