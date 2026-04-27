Banjalučanka najbolja u Zagrebu: Kasijana Markićević osvaja region

Autor:Ivan Dragičević
Teniski skauti odavno su u notes stavili ime Kasijana Markićević, a ova djevojčica iz Banjaluke nastavlja da bilježi sjajne rezultate.
Ponovo je trijumfovala u Zagrebu. Turnir u organizaciji Teniskog kluba Ponikve u potpunosti je obilježila Kasijana koja je u singl konkurenciji pobijedila u svih sedam mečeva bez izgubljeno seta te se domogla trofeja. Bila je najbolja i u parovima sa Evom Pelin te su do pehara preskočile tri prepreke.
Finalni singl meč označio je i njenu 100. jubilarnu pobjedu na turnirima.
Prethodne godine boravila je u teniskoj akademiji Radeka Stepaneka u Pragu gdje putuje narednog mjeseca.
Ukoliko ovako nastavi pred Kasijanom Markićević je blistava karijera.
