Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

ATV
24.04.2026 23:08

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Meč šesnaestine finala turnira u Madridu između brazilskog tenisera Žoaa Fonseke i njegovog rivala Marina Čilića neće biti odigran, nakon što je hrvatski teniser morao da se povuče zbog zdravstvenih problema.

Kako je sam igrač potvrdio, doživio je trovanje hranom koje ga je potpuno iscrpjelo, zbog čega nije bio u stanju da izađe na teren i odigra zakazani duel protiv 31. tenisera svijeta.

"Ćao svima, Nažalost, juče sam dobio trovanje hranom. Nakon što sam cijelu noć pokušavao da se oporavim, moje tijelo je, nažalost, iscrpljeno i nije na potrebnom nivou da izađem na teren i uđem u borbu. Izvinjavam se svim navijačima koji su čekali da gledaju meč. Bio sam baš uzbuđen što se vraćam u Madrid. Gracias a todos na podršci.Srećno, Žoao Fonseka i nadam se da ćemo imati priliku da igramo ponovo negdje", naveo je teniser na Instagramu.

Fonseka je tako bez borbe prošao u narednu rundu takmičenja, dok će se zdravstveno stanje njegovog rivala pratiti u narednim danima.

Marin Čilić

Trovanje

trovanje hranom

Hrana

