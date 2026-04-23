"Ludo je to što Đoković radi – Vimbldon je šansa"

Novak je četvrti igrač svijeta, a nedavno je igrao finale Australijan opena.

"Ne znam kako mu to uspijeva. Ja sam izgubio motivaciju kada sam osvojio prvi turnir. Đoković je osvojio toliko toga i još uvijek želi još. To je ludo. Veliki je šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan Grend slem i može da pokaže novoj generaciji da je sposoban da opet pobjeđuje. Ovo možda jeste njegova posljednja sezona i nadam se da će to učiniti", rekao je Per, koji je tri godine mlađi od Novaka.

"Kada ga vidite na terenu sad, čak i u ovim godinama, nevjerovatno je jer se i dalje kreće kao dvadesetogodišnjak. Bio je blizu na Australijan openu i Vimbldonu. Mislim da ima šansu. Po meni, tu može opet da pobijedi. Na Rolan Garosu će biti fizički teško, ali je Vimbldon njegova šansa".

"Moje prvo iskustvo sa Đokovićem bilo je kad sam bio veoma mlad i on je bio broj jedan na svijetu. Sjećam se da je njegova igra bila kompletna. Nevjerovatno je kako može da se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Ritern mu je nevjerovatan. Poslije svih ovih godina, igrači iz moje generacije odlaze, a Đoković je i dalje tu i radi nevjerovatne stvari. Jednom sam ga pobijedio i to je bilo nešto posebno, čak i ako nije bio na svom nivou".

Zatekao ga je trijumf Novaka nad Janikom Sinerom u polufinalu Melburna.

"Nisam mislio da je moguće da pobijedi Sinera na tvrdoj podlozi. Toliko je jak fizički i mentalno, iznenađen sam bio kad sam vidio da ga je Đoković pobijedio na Australijan openu. Zato vjerujem da to može još jednom da uradi", istakao je Per.

