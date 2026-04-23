"Ludo je to što Đoković radi – Vimbldon je šansa"

ATV
23.04.2026 11:08

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug/AP

Novak je četvrti igrač svijeta, a nedavno je igrao finale Australijan opena.

"Ne znam kako mu to uspijeva. Ja sam izgubio motivaciju kada sam osvojio prvi turnir. Đoković je osvojio toliko toga i još uvijek želi još. To je ludo. Veliki je šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan Grend slem i može da pokaže novoj generaciji da je sposoban da opet pobjeđuje. Ovo možda jeste njegova posljednja sezona i nadam se da će to učiniti", rekao je Per, koji je tri godine mlađi od Novaka.

"Kada ga vidite na terenu sad, čak i u ovim godinama, nevjerovatno je jer se i dalje kreće kao dvadesetogodišnjak. Bio je blizu na Australijan openu i Vimbldonu. Mislim da ima šansu. Po meni, tu može opet da pobijedi. Na Rolan Garosu će biti fizički teško, ali je Vimbldon njegova šansa".

"Moje prvo iskustvo sa Đokovićem bilo je kad sam bio veoma mlad i on je bio broj jedan na svijetu. Sjećam se da je njegova igra bila kompletna. Nevjerovatno je kako može da se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Ritern mu je nevjerovatan. Poslije svih ovih godina, igrači iz moje generacije odlaze, a Đoković je i dalje tu i radi nevjerovatne stvari. Jednom sam ga pobijedio i to je bilo nešto posebno, čak i ako nije bio na svom nivou".

Zatekao ga je trijumf Novaka nad Janikom Sinerom u polufinalu Melburna.

"Nisam mislio da je moguće da pobijedi Sinera na tvrdoj podlozi. Toliko je jak fizički i mentalno, iznenađen sam bio kad sam vidio da ga je Đoković pobijedio na Australijan openu. Zato vjerujem da to može još jednom da uradi", istakao je Per.

Novak Đoković

tenis

Vimbldon

turnir

Rolan Garos

Više iz rubrike

Нермин Фатић се обрачунао са навијачем који му је добацивао током меча

Tenis

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

23 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Đoković brine pred Rolan Garos: "Povrijeđen sam"

2 d

0
Карлос Алкараз позира са својом наградом Лауреус за спортисту године током церемоније додјеле Лауреус Свјетских спортских награда за 2026. годину у Мадриду, Шпанија.

Tenis

Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

2 d

0
Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Tenis

Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

2 d

0

  • Najnovije

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

