Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je prestižne nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu svijeta u prošloj godini, a dobitnik ovog priznanja u ženskoj konkurenciji je bjeloruska teniserka Arina Sabalenka.

Svečana ceremonija proglašenja pobjednika održava se večeras u Madridu, a jedan od domaćina je i najbolji srpski teniser Novak Đoković koji je ovu nagradu dobio pet puta u karijeri.

Alkaraz je četvrti teniser u istoriji koji je dobio priznanje "Laureus" poslije Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Osim Alkaraza, u najužem izboru za najboljeg sportistu svijeta u 2025. godini bili su švedski atletičar Armand Duplantis, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler "Pari Sen Žermena" i reprezentativac Francuske Usman Debele i svjetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka trenutno je prva teniserka svijeta, prošle godine osvojila je Vimbldon, a već dugo je neprikosnovena na vrhu VTA liste.

Sabalenka je prva teniserka koja je osvojila "Laureisov" trofej od 2018. godine, kada je neprikosnovena bila Serena Vilijams.

Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler "Barselone" Lamin Jamal koji ima samo 18 godina, ali je već jedan od najkvalitetnijih fudbalera na svijetu.

Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je Fudbalski klub "Pari Sen Žermen".

Specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo je nekadašnjem njemačkom fudbaleru Toniju Krosu.

Nagradu "Sport za dobro" ponijela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea.

Legendarna rumunska atletičarka Nađa Komaneči dobitnica je trofeja za životno djelo, piše Srna.