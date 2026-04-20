Logo
Large banner

Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

Autor:

ATV
20.04.2026 22:59

Komentari:

0
Карлос Алкараз позира са својом наградом Лауреус за спортисту године током церемоније додјеле Лауреус Свјетских спортских награда за 2026. годину у Мадриду, Шпанија.
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez (STF)

Španski teniser Karlos Alkaraz dobitnik je prestižne nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu svijeta u prošloj godini, a dobitnik ovog priznanja u ženskoj konkurenciji je bjeloruska teniserka Arina Sabalenka.

Svečana ceremonija proglašenja pobjednika održava se večeras u Madridu, a jedan od domaćina je i najbolji srpski teniser Novak Đoković koji je ovu nagradu dobio pet puta u karijeri.

Alkaraz je četvrti teniser u istoriji koji je dobio priznanje "Laureus" poslije Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Osim Alkaraza, u najužem izboru za najboljeg sportistu svijeta u 2025. godini bili su švedski atletičar Armand Duplantis, italijanski teniser Janik Siner, slovenački biciklista Tadej Pogačar, fudbaler "Pari Sen Žermena" i reprezentativac Francuske Usman Debele i svjetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka trenutno je prva teniserka svijeta, prošle godine osvojila je Vimbldon, a već dugo je neprikosnovena na vrhu VTA liste.

Sabalenka je prva teniserka koja je osvojila "Laureisov" trofej od 2018. godine, kada je neprikosnovena bila Serena Vilijams.

Za najboljeg mladog sportistu proglašen je fudbaler "Barselone" Lamin Jamal koji ima samo 18 godina, ali je već jedan od najkvalitetnijih fudbalera na svijetu.

Nagradu "Laureus" za tim godine dobio je Fudbalski klub "Pari Sen Žermen".

Specijalno priznanje za inspiraciju u sportu pripalo je nekadašnjem njemačkom fudbaleru Toniju Krosu.

Nagradu "Sport za dobro" ponijela je nevladina organizacija za razvoj sporta "Futbol Mas" iz Čilea.

Legendarna rumunska atletičarka Nađa Komaneči dobitnica je trofeja za životno djelo, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Laureus

Karlos Alkaraz

Novak Đoković

Arina Sabalenka

tenis

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Svijet

Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

1 h

0
У Градишци је одржан састанак руководства СНСД-а са Градским одбором ове партије овог града.

Gradovi i opštine

Održan sastanak SNSD-a u Gradišci, najavljen infrastrukturni zamah

1 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

1 h

0
Паре

Svijet

Belgijanku (74) prevario "vojnik iz BiH", uzeo joj 18.500 evra

1 h

0

Više iz rubrike

Carlos Alcaraz Карлос Алкараз Аустралијан опен полуфинале резултат Аустралијан опен 2026 s kim igra

Tenis

Šok: Karlos Alkaraz propušta Rolan Garos?

2 h

0
Рекорди Федерера више ништа не значе у тенису: Новак Ђоковић "срушио" Швајцарца

Tenis

Rekordi Federera više ništa ne znače u tenisu: Novak Đoković "srušio" Švajcarca

13 h

0
Teniserka drži reket

Tenis

Nije otvorila vrata: Šampionki Vimbldona prijeti četiri godine suspenzije!

2 d

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Tenis

Novak Đoković ne igra ni u Madridu

3 d

0

  • Najnovije

23

00

Dodik: SNSD ima državnu odgovornost

22

59

Alkaraz i Sabalenka dobitnici nagrade "Laureus"

22

56

Mađar: Netanjahu mora da bude uhapšen po nalogu Međunarodnog krivičnog suda ako uđe u Mađarsku

22

54

Održan sastanak SNSD-a u Gradišci, najavljen infrastrukturni zamah

22

49

Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner