Lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Supruga glumila neutješnu udovicu, a ovako su razotkriveni

20.04.2026 22:49

Džon Darvin, bivši zatvorski čuvar iz Engleske, nestao je u martu 2002. godine nakon što je isplovio svojim crvenim kanuom u Sjeverno more blizu svoje kuće u Hartlepulu. Kada se nije vratio, pokrenuta je masovna potraga.

Slomljeni ostaci njegovog kanua pronađeni su nekoliko nedelja kasnije, ali tijela nije bilo. Godinu dana kasnije, zvanično je proglašen mrtvim, a njegova supruga En naplatila je životno osiguranje u vrijednosti od stotine hiljada funti.

Istina je, međutim, bila daleko od tragične nesreće. Džon se vratio kući samo nekoliko nedjelja nakon svog "nestanka". Kako bi izbjegli otkrivanje, on i En su osmislili plan: Džon je živio u tajnoj sobi unutar njihove kuće, čiji je ulaz bio sakriven iza garderobera. Dok su njihovi sinovi oplakivali oca, Džon je doslovno živio s druge strane zida, dijeleći vrijeme sa suprugom.

Novi život u Panami

Par je iskoristio novac od osiguranja da otplati dugove i započne novi život. Džon je koristio lažni pasoš na ime "Džon Džons". Godinama su putovali i istraživali mjesta gdje bi mogli trajno da se nasele, fokusirajući se na Panamu. Tamo su kupili imanje i planirali da izgrade hotel za eko-turizam. Upravo u Panami nastala je čuvena fotografija njih dvoje sa agentom za nekretnine, koja će im kasnije zapečatiti sudbinu.

Šokantno "vaskrsnuće"

Pet godina kasnije, 2007. godine, Džon Darvin je ušetao u policijsku stanicu u Londonu, tvrdeći da ima amneziju. Rekao je policajcima: "Mislim da sam ja onaj čovjek koji je nestao." Njegova supruga En glumila je šok i nevjericu pred medijima, tvrdeći da je to čudo. Međutim, njihova priča se brzo raspala kada je u javnost procurila fotografija iz Paname na kojoj su oboje nasmijani, snimljena godinu dana ranije.

Posljedice i suđenje

Istraga je otkrila da je par sve vrijeme bio u kontaktu i da je En bila saučesnica u prevari epskih razmjera. Oboje su osuđeni na više od šest godina zatvora 2008. godine.

Njihovi sinovi, koji nisu znali ništa o očevom preživljavanju, javno su se odrekli roditelja nakon što su saznali za njihovu okrutnu obmanu.

