Neuobičajen prevoz ga skupo koštao: Vozač na licu mjesta morao platiti 30.000 evra

Carinski službenici na njemačkom auto-putu A96 kod Sigmarsela zaustavili su prošle sedmice neuobičajen prevoz, koji je 66-godišnjeg vozača iz Njemačke na kraju koštao izuzetno skupo.

Zbog transporta posebno preuređene Mercedesove V-klase sa švajcarskim registracijama, a bez odgovarajuće carinske dokumentacije, morao je odmah platiti oko 30.000 evra. Kako prenosi "Feniks Magazin", slučaj je još jedno ozbiljno upozorenje i za naše ljude u iseljeništvu koji često prevoze vozila i robu preko granica Evropske unije, gdje se pravila strogo primjenjuju.

Radi se o vozilu koje je bilo nadograđeno i prilagođeno za pogrebne potrebe. Budući da takva vozila nisu standardni serijski modeli, svaka promjena i dodatna oprema značajno povećava njihovu vrijednost, što je carinskim službenicima bilo ključno za obračun kazne.

Vozač je tokom kontrole tvrdio da je riječ o privremenom prevozu prema radionici u sjevernoj Njemačkoj, ali taj argument nije imao uticaja na odluku službenika. Na licu mjesta nije mogao pokazati nikakve papire koji bi dokazali da je vozilo uredno prijavljeno pri uvozu.

Carina je potom izračunala ukupnu kaznu oko 30.000 evra, što uključuje carinu i porez na promet pri uvozu, a sve na temelju procijenjene vrijednosti vozila i troškova transporta.

Budući da nije imao alternativu, vozač je iznos odmah uplatio bankovnim transferom. Cijeli predmet proslijeđen je kaznenom odjelu Glavne carinske kancelarije u Ulmu, koja će naknadno odlučiti hoće li se pokrenuti i kazneni postupak.

U praksi mnogi vozači pogrešno smatraju da se vozilo ne mora prijaviti ako ulazi u EU samo privremeno ili zbog servisa. Međutim, pravila su jasna: svako vozilo koje dolazi izvan Evropske unije mora biti carinski evidentirano. Čak i prevoz na prikolici smatra se uvozom u carinskom smislu.

Za privremene unose postoje posebne procedure, ali one se moraju unaprijed zatražiti i odobriti. U suprotnom, pri prvoj kontroli moguće je naplatiti puni iznos svih davanja.

Auto-put A96, koja povezuje Minhen i Lindau te dalje vodi prema Švajcarskoj, poznat je kao jedna od najstrože nadgledanih ruta u južnoj Njemačkoj, gdje carinske ekipe redovno kontrolišu vozila s ne-EU registracijama i neuobičajene transporte.

Iako je vozač podmirio traženi iznos, slučaj za njega još nije zaključen. Kazneni odjel sada provjerava postoji li sumnja na pokušaj izbjegavanja plaćanja poreza. Cijeli događaj još jednom potvrđuje strogu praksu njemačke carine, gdje nepoznavanje propisa ne oslobađa od visokih kazni, prenosi "Jutarnji".