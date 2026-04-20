Netanjahu: Nismo završili posao u Iranu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelski piloti kontrolišu iransko nebo, ali da Izrael “nije završio posao” u Iranu.

- Svijet priznaje odlučnost Izraela da se brani i da brani čovječanstvo od varvarskog fanatizma. Mali Izrael i naš veliki prijatelj Sjedinjene Države nose cijelu zapadnu civilizaciju na svojim leđima”, rekao je Netanjahu u na ceremoniji povodom Dana sjećanja u Jerusalimu, prenosi Tajms of Izrael.

Ostali sportovi Niže uspjehe: Sara Ćirković u osmini finala Svjetskog kupa

On je povezao modernu odbranu Države Izrael sa, kako je naveo, “istorijskim lekcijama jevrejskog naroda”.

Obraćajući se naciji, Netanjahu u je naveo da su nedavne vojne akcije spriječile “katastrofalnu prijetnju od iranskog režima”, napominjući da je Iran planirao da uništi Izrael atomskim oružjem.

- Da nismo djelovali, Natanc, Fordo i Isfahan, nazivi ovih mjesta smrti, pridružili bi se imenima logora smrti Aušvic, Birkenau i Treblinka”, istakao je predsjednik izraelske vlade.

Naglasio je da proaktivno uklanjanje ovih prijetnji predstavlja fundamentalni pomak od “strašnog izgnanstva” prošlosti ka suverenoj stvarnosti modernog Izraela.

Hronika Uhapšen osumnjičeni za razbijanje automobila u Sarajevu

- Danas imamo dom i moramo da ga čuvamo sa svakom budnošću, poručio je.

Netanjahu u je naveo da se izraelske zastave sada vijore “od Pojasa Gaze do vrha Hermona” i da izraelsko ratno vazduhoplovstvo održava dominaciju nad regionalnim nebom.

On je to opisao kao “trijumfalni dokaz” superiornosti nad osovinom zla koju predvodi Iran.

Dan sjećanja na Holokaust i herojstvo (Jom hašoa) u Izraelu je nacionalni dan komemoracije za šest miliona jevrejskih žrtava stradalih od nacista.

Svijet Vozio 178 na sat gdje je ograničenje 80, prijeti mu robija

Obilježava se 27. nisana po jevrejskom kalendaru, obično u aprilu ili maju, uz dvominutno oglašavanje sirena širom zemlje, tišinu, ceremonije u Jad Vašemu i polaganje vijenaca.