Netanjahu: Nismo završili posao u Iranu

20.04.2026 18:53

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelski piloti kontrolišu iransko nebo, ali da Izrael “nije završio posao” u Iranu.

- Svijet priznaje odlučnost Izraela da se brani i da brani čovječanstvo od varvarskog fanatizma. Mali Izrael i naš veliki prijatelj Sjedinjene Države nose cijelu zapadnu civilizaciju na svojim leđima”, rekao je Netanjahu u na ceremoniji povodom Dana sjećanja u Jerusalimu, prenosi Tajms of Izrael.

sara cirkovic 1

Ostali sportovi

Niže uspjehe: Sara Ćirković u osmini finala Svjetskog kupa

On je povezao modernu odbranu Države Izrael sa, kako je naveo, “istorijskim lekcijama jevrejskog naroda”.

Obraćajući se naciji, Netanjahu u je naveo da su nedavne vojne akcije spriječile “katastrofalnu prijetnju od iranskog režima”, napominjući da je Iran planirao da uništi Izrael atomskim oružjem.

- Da nismo djelovali, Natanc, Fordo i Isfahan, nazivi ovih mjesta smrti, pridružili bi se imenima logora smrti Aušvic, Birkenau i Treblinka”, istakao je predsjednik izraelske vlade.

Naglasio je da proaktivno uklanjanje ovih prijetnji predstavlja fundamentalni pomak od “strašnog izgnanstva” prošlosti ka suverenoj stvarnosti modernog Izraela.

разбијање аута у сарајеву

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za razbijanje automobila u Sarajevu

- Danas imamo dom i moramo da ga čuvamo sa svakom budnošću, poručio je.

Netanjahu u je naveo da se izraelske zastave sada vijore “od Pojasa Gaze do vrha Hermona” i da izraelsko ratno vazduhoplovstvo održava dominaciju nad regionalnim nebom.

On je to opisao kao “trijumfalni dokaz” superiornosti nad osovinom zla koju predvodi Iran.

Dan sjećanja na Holokaust i herojstvo (Jom hašoa) u Izraelu je nacionalni dan komemoracije za šest miliona jevrejskih žrtava stradalih od nacista.

илу-аутомобил-23122025

Svijet

Vozio 178 na sat gdje je ograničenje 80, prijeti mu robija

Obilježava se 27. nisana po jevrejskom kalendaru, obično u aprilu ili maju, uz dvominutno oglašavanje sirena širom zemlje, tišinu, ceremonije u Jad Vašemu i polaganje vijenaca.

Pročitajte više

Машина за прање веша

Savjeti

Malo ko zna: Jedna kašika ovog sastojka čuva boju vaše od‌jeće

2 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Hronika

Izgorio ugostiteljski objekat: Dio naselja bio bez struje

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Mala vjerovatnoća da će primirje sa Teheranom biti produženo

2 h

0
Његова Светост Патријарх српски Порфирије стигао је на Правни факултет у Бањалуци.

Banja Luka

Patrijarh Porfirije na Pravnom fakultetu u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил у снијегу

Svijet

Vozio 178 na sat gdje je ograničenje 80, prijeti mu robija

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Mala vjerovatnoća da će primirje sa Teheranom biti produženo

2 h

0
Лет авиона

Svijet

Evropska unija razmatra hitne mjere zbog nestašice kerozina

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Influenserka pregazila autom koleginicu ispred kluba: Bore joj se za život

3 h

0

  • Najnovije

21

07

Pripadnici ova tri znaka Zodijaka najčešće glume da su fini

21

03

Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

20

51

Pitanje koje ubija atmosferu u krevetu

20

45

Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

20

42

Ovi čajevi pomažu kod nesanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner