Influenserka pregazila autom koleginicu ispred kluba: Bore joj se za život

Uznemirujući video pojavio se na društvenim mrežama u kojem je jedna influenserka autom pregazila drugu nakon javne svađe ispred noćnog kluba u Londonu.
Influenserka Klaudiaglam, pravog imena Klaudia Zakrzevska, nalazi se u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dvoje pješaka udareni u ranim jutarnjim satima u nedjelju, piše Daily Mail.
Poljakinja Klaudia, koja ima 258 hiljada pratilaca na Instagramu, posjetila je noćni klub Inca u Sohou s prijateljima u subotu uveče.
Navodi se kako je bila uključena u žestoku svađu ispred kluba pre nesreće. Hitne službe pozvane su oko 4:30 ujutro nakon dojave da je automobil udario nekoliko pješaka.
Video koji kruži internetom, a koji nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja, bilježi zastrašujući trenutak kada crno vozilo udara u grupu ljudi.
U snimci se vidi kako Klaudia pada na pod i ostaje zarobljena ispod vozila dok prolaznici žure u pomoć. Još je jedan muškarac, koji je pokušavao otključati svoj električni skuter, takođe stradao kada je odbačen automobilom u stranu, prenosi Telegraf.rs.
