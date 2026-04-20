Influenserka pregazila autom koleginicu ispred kluba: Bore joj se za život

20.04.2026 17:39

Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Uznemirujući video pojavio se na društvenim mrežama u kojem je jedna influenserka autom pregazila drugu nakon javne svađe ispred noćnog kluba u Londonu.

Influenserka Klaudiaglam, pravog imena Klaudia Zakrzevska, nalazi se u kritičnom stanju u bolnici nakon što su ona i još dvoje pješaka udareni u ranim jutarnjim satima u ned‌jelju, piše Daily Mail.

Poljakinja Klaudia, koja ima 258 hiljada pratilaca na Instagramu, posjetila je noćni klub Inca u Sohou s prijateljima u subotu uveče.

Navodi se kako je bila uključena u žestoku svađu ispred kluba pre nesreće. Hitne službe pozvane su oko 4:30 ujutro nakon dojave da je automobil udario nekoliko pješaka.

Болница

Srbija

Oglasili se iz bolnice nakon tragedije u kojoj je preminulo novorođenče

Video koji kruži internetom, a koji nećemo objaviti zbog uznemirujućeg sadržaja, bilježi zastrašujući trenutak kada crno vozilo udara u grupu ljudi.

U snimci se vidi kako Klaudia pada na pod i ostaje zarobljena ispod vozila dok prolaznici žure u pomoć. Još je jedan muškarac, koji je pokušavao otključati svoj električni skuter, takođe stradao kada je odbačen automobilom u stranu, prenosi Telegraf.rs.

