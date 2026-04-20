Mađar pozvao Kijev da što prije pokrene naftovod ''Družba''

Foto: Tanjug/Robert Hegedus/MTI via AP

Predsjednik mađarske stranke Tisa Peter Mađar pozvao je ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da ponovo pokrene protok nafte kroz naftovod "Družba" čim bude funkcionalan.

Mađar je takođe pozvao Moskvu da, po završetku radova na "Družbi", nastavi isporuku nafte Mađarskoj. On je dodao i da je proširenje nuklearne elektrane "Pakš" važan i neophodan energetski projekat za Mađarsku, te da će nova vlada morati da ispita uslove rekonstrukcije te elektrane. (SRNA)

