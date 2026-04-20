Omiljeni četbot odjednom prestao sa radom, korisnici strahuju za svoje podatke

Korisnici sa svih meridijana masovno prijavljuju da je servis potpuno nedostupan. Najveći broj pritužbi odnosi se na nemogućnost prijavljivanja, dok oni koji su već bili ulogovani ne mogu da pokreću nove razgovore niti da pristupe arhivi svojih podataka. Kompanija "OpenAI" zvanično je potvrdila postojanje ozbiljnog kvara i saopštila da su svi raspoloživi timovi angažovani na hitnom rješavanju problema.

Na zvaničnim kanalima kompanije navedeno je da se aktivno istražuju smetnje u radu servera. Za sada nema preciznih najava kada bi sistem mogao biti ponovo stabilizovan. Većina korisnika na svojim ekranima vidi samo poruke o sistemskoj grešci, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama.

Stručnjaci za bezbjednost savjetuju korisnicima da budu strpljivi i da izbjegavaju uzastopno unošenje lozinki kako ne bi došlo do dodatnih blokada naloga. Očekuje se da će tehnički timovi uskoro otkloniti prepreke na serverima i omogućiti normalno funkcionisanje servisa koji je postao nezamjenjiv u svakodnevnom radu miliona ljudi, prenosi Telegraf.