Logo
Large banner

Omiljeni četbot odjednom prestao sa radom, korisnici strahuju za svoje podatke

Autor:

ATV
20.04.2026 16:57

Komentari:

0
Foto: Pexels

Najpopularniji alat vještačke inteligencije na svijetu, "ChatGPT", doživio je potpuni kolaps sistema, ostavljajući milione korisnika bez pristupa svojim nalozima.

Korisnici sa svih meridijana masovno prijavljuju da je servis potpuno nedostupan. Najveći broj pritužbi odnosi se na nemogućnost prijavljivanja, dok oni koji su već bili ulogovani ne mogu da pokreću nove razgovore niti da pristupe arhivi svojih podataka. Kompanija "OpenAI" zvanično je potvrdila postojanje ozbiljnog kvara i saopštila da su svi raspoloživi timovi angažovani na hitnom rješavanju problema.

Na zvaničnim kanalima kompanije navedeno je da se aktivno istražuju smetnje u radu servera. Za sada nema preciznih najava kada bi sistem mogao biti ponovo stabilizovan. Većina korisnika na svojim ekranima vidi samo poruke o sistemskoj grešci, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama.

Stručnjaci za bezbjednost savjetuju korisnicima da budu strpljivi i da izbjegavaju uzastopno unošenje lozinki kako ne bi došlo do dodatnih blokada naloga. Očekuje se da će tehnički timovi uskoro otkloniti prepreke na serverima i omogućiti normalno funkcionisanje servisa koji je postao nezamjenjiv u svakodnevnom radu miliona ljudi, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vještačka inteligencija

podaci

čet dži-pi-ti

Open AI

tehnologija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

21

03

Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

20

51

Pitanje koje ubija atmosferu u krevetu

20

45

Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

20

42

Ovi čajevi pomažu kod nesanice

20

28

Horor: Majka i šestoro djece poginuli u eksploziji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner