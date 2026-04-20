Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

20.04.2026 16:25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори
Foto: Pixabay

Rak jetre je ozbiljna bolest koja se teško liječi, a rana dijagnoza je ključna za bolju prognozu.

Simptomi lako mogu biti zbunjujući i liče na druge želudačne probleme, pa je važno konsultovati stručnjaka za preciznu procjenu. Uzroci bolesti nisu uvijek jasni, ali hronične infekcije hepatitisom mogu biti jedan od okidača. Jetra ima ključnu ulogu u filtriranju krvi, uklanjanju toksina i proizvodnji proteina, pa je svaka njena povreda ozbiljna.

Simptomi

Simptomi koji mogu ukazivati na rak jetre uključuju bol u gornjem desnom dijelu stomaka, koji se može širiti u leđa i biti praćen nadutostima. Pored toga, mogu se javiti problemi sa apetitom, proširene vene u stomaku, uvećanje jetre i slezine. Mučnina i povraćanje, iako česti kod drugih poremećaja, takođe mogu biti znak raka jetre. Tvrde kvržice na desnoj strani stomaka, posebno bolne na dodir, takođe mogu ukazivati na tumor.

Žutica, koja se manifestuje žućkastim tonovima kože i očiju, može ukazivati na poremećaj rada jetre. Osim toga, hronični umor, gubitak težine bez objašnjenja i smanjenje apetita takođe mogu biti znakovi ove bolesti. Promjene u boji urina (tamni urin) i stolice (bijela ili prljavobijela) zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu.

Zbog svih ovih simptoma, važno je obratiti se ljekaru što prije.

Dijagnoza raka jetre zahtijeva detaljan medicinski pregled, a iako simptomi mogu ukazivati na druge bolesti, najbolje je ne ignorisati ih i potražiti stručnu pomoć, prenosi Informer.

