Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

Nakon niza nestabilnih vlada i uzastopnih izlazaka na izbore, u Bugarskoj je jedna stranka napokon osvojila značajan broj glasova i dobila mogućnost da formira dugotrajniju vladu.

Prema zvaničnim rezultatima, Progresivna Bugarska osvojila je 44,5 odsto glasova na netom održanim izborima, što je prvi put tako uvjerljiv rezultat nakon osam izbornih ciklusa koji su se nizali u Bugarskoj od 2021. To bi moglo da im donese 130 mandata, što je dovoljno za samostalno formiranje vlade, jer u parlamentu većinu predstavlja 121 poslanik.

Progresivna Bugarska je koalicija tri partije okupljene oko predsjednika Rumena Radeva. Radev je za predsjednika prvi put izabran 2017. uz podršku stranaka koje imaju ljevičarski predznak. Tu je predstavljao blagi balans u odnosu na koalicije desnog centra koje su davale premijera, što je ukupno oličavalo podijeljenost bugarskog društva, vječito rastrzanog između "Evrope i Rusije".

"Rumen Radev, general-major i bivši komandant vazduhoplovnih snaga, godinama je zauzimao ceremonijalnu funkciju predsjednika, ali je vješto koristio česte padove vlada kako bi preuzeo kontrolu nad procesima i izgradio status najpopularnijeg političara u zemlji. Radev ostavlja utisak čovjeka koji će doći i tiho sve srediti, što je očigledno rezonovalo kod birača umornih od nestabilnosti", ocjenjuje beogradska Politika.

Američki đak

Radev je završio je matematičku gimnaziju u Haskovu 1982. godine, a zatim se pridružio Bugarskoj komunističkoj partiji, iz koje je istupio 1990. nakon što je novim zakonom pripadnicima oružanih snaga zabranjeno članstvo u političkim partijama.

Diplomirao je 1987. na Bugarskom univerzitetu za vazduhoplovstvo "Georgi Benkovski", a zatim je 1992. završio Školu oficira eskadrile američkog ratnog zrakoplovstva u zračnoj bazi Maksvel.

Na istom mjestu u SAD ponovo studira 2003. i stiče zvanje magistra strateških studija, a a posjeduje i doktorat iz vojnih nauka u oblasti unapređenja taktičke obuke letačkih posada i simulacije vazdušne borbe.

Peti predsjednik

Nakon vojne karijere, Radev je 2016. nominovan za predsjedničkog kandidata od strane dvije opozicione stranke, Bugarske socijalističke partije i Alternative za bugarski preporod.

Postao je peti predsjednik Bugarske (od 1990) nakon što je u drugom krugu pobijedio kandidatkinju GERB-a Cecku Cačevu.

Ponovo se kandidovao 2021. i osvojio drugi mandat prilično ubjedljivo, da bi u januaru ove godine najavio da će podnijeti ostavku prije vanrednih parlamentarnih izbora, da bi otvorio put za učešće na opštim izborima.

Evroskeptik

Radev je u prošlosti bio skeptičan prema sankcijama protiv Rusije i isporukama oružja Ukrajini. Istovremeno je njegova stranka u izborni program unijela jasno opredjeljenje za EU i NATO. Ipak, na završnici Radevljeve predizborne kampanje u jednom su se videu pojavljivali prizori njegovih zajedničkih susreta s Vladimirom Putinom.

Sve ovo oslikava već pomenutu podvojenost bugarskog društva. Jer Radev dolazi iz vojnog miljea, koje je prije pada Berlinskog zida viđeno kao premreženo "ruskim ljudima", a on je 1992. diplomirao na američkoj vojnoj školi.

Tako je i njegova politička popularnost posljedica doziranih kritika prema zapadu, koje pogađaju žicu onih koji u politici EU vide razlog siromašenja Bugarske, te je stoga bio protiv uvođenja evra i izdvajanja novca za Ukrajinu.

"Mi smo jedina država EU koja je i slovenska i istočnopravoslavna. Možemo postati veoma važna karika u cijelom mehanizmu za obnavljanje odnosa sa Rusijom", izjavio je Radev, naglašavajući da su njegovoj zemlji neophodni rusko tržište i energenti, piše Glas Srpske.