Logo
Large banner

Razbijen veliki lanac prostitucije u Italiji: "Pali" poznati fudbaleri

Autor:

20.04.2026 15:43

Komentari:

0
Жена у штиклама стоји испред бетонског зида.
Foto: pexels/Gratisography

Milanska policija je razotkrila lanac prostitucije koji je organizovala agencija za poslovnu pratnju, među čijim klijentima su bili i poznati fudbaleri, a u akciji je zaplenjeno 1,2 miliona evra, prenijeli su danas italijanski mediji.

U okviru operacije koju je sprovela Finansijska policija Milana, u koordinaciji sa kancelarijom javnog tužioca, za četiri osobe određen je kućni pritvor zbog njihove uloge u organizovanju prostitucije i pranju novca stečenog na taj način, prenio je "Milano tudej".

Kako se navodi, na papiru se radilo o agenciji za planiranje događaja, koja je u praksi regrutovala žene za poslovnu pratnju, a one su u nekim slučajevima pružale seksualne usluge u zamjenu za veoma velike sume novca.

Sve ovo je organizovano za bogate klijente, uključujući i neke fudbalere italijanske prve lige, Serije A, iako nijedan od njih nije pod istragom, navodi milanski list.

Ратко Младић

Republika Srpska

Na pomen Republike Srpske, general Mladić odgovorio: Da, moji ljudi

Tokom istrage, kako je objašnjeno u saopštenju tužilaštva, prikupljeni su obimni dokazi o načinu djelovanja četvorice osumnjičenih, koji su radili zajedno sa drugim osobama uključenim u nezakonite aktivnosti.

Pripadnici policije su u akciji zaplenili prihod stečen na ovakav način u vrijednosti od preko 1,2 miliona evra.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su ostvarivali prihod koji je bio potpuno nesrazmjeran njihovim poreskim prijavama, a koji se gotovo isključivo može pripisati profitu eskort agencije, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prostitucija

fudbaler

Italija

Milano

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синиша Каран

Emisije

U prvom planu: Siniša Karan

1 h

0
Црвене јагоде

Savjeti

Kako da jagode ostanu svježe do 10 dana?

1 h

0
Предаја рапорта генералну Ратку Младићу

Republika Srpska

Na pomen Republike Srpske, general Mladić odgovorio: Da, moji ljudi

1 h

0
Застава Републике Српске

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske sutra sa ruskom delegacijom koju predvodi Gruško

1 h

0

Više iz rubrike

Podzemni voz

Svijet

Žena zaboravila paket sa tarantulama i škorpijama u vozu

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

1 h

0
Румен Радев на конференцији за новинаре

Svijet

Pobijedio na izborima pa pozvao na "obnavljanje dijaloga sa Rusijom"

3 h

1
Бродови

Svijet

Talasi stigli do obale Japana, zabilježene prve žrtve razornog zemljotresa

4 h

0

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner