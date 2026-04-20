Zvaničnici Srpske sutra sa ruskom delegacijom koju predvodi Gruško

Zvaničnici Republike Srpske sastaće se sutra u Banjaluci sa visokom delegacijom Ruske Federacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.

Početak sastanka zakazan je u Palati Republike, dok je konferencija za novinare predviđena nakon sastanka, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Predviđena je i posjeta Srpsko-ruskom hramu Preobraženja Gospodnjeg.

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske biće održan i forum o temi "Trenutna geopolitička dešavanja u Evropi".