Borba za život mališana: Bez Fonda "Duša djece" mnogi ne bi imali šansu

20.04.2026 12:44

Борба за живот малишана: Без Фонда "Душа дјеце" многи не би имали шансу

Značaj rada i postojanja Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu "Duša djece" najbolje pokazuje činjenica da je od početka godine 85 djece prvi put upućeno van granica Republike Srpske.

Poručila je ovo direktorica Fonda "Duša djece" Jasminka Vučković ističući da je posredstvom njih za osam godina rada na liječenje otišlo oko 1.400 djece.

"Novac koji liježe na naš račun koristimo isključivo za liječenje i potrebe djece koja idu u inostranstvo", poručila je Vučkovićeva i dodala da je za četiri mjeseca ove godine šestoro djece sa rijetkim bolestima otputovalo u Sloveniju a za njihovi liječe biće potrošeno blizu dva miliona KM.

Vladimir Veselinović, otac šesnaestogodišnjeg dječaka iz Doboja, naglasio je da bez Fonda ne bi mogli da obezbijede sigurno liječenje djetetu, piše Glas Srpske

"Liječenja su jako skupa, te preko 95 odsto građana nije u mogućnosti to da plati. Naš sin se liječio u Beogradu i Tursko, ali sad smo u terapijskoj proceduri i traženju nove bolnice za nastavak liječenja", kazao je Veselinović.

Prema njegovim riječima, borba traje i trajaće, ali da nije imao podršku Fonda teško ni izdržali prebrodili sve prepreke na koje su naišli.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (8)
