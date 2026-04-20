Gajanin: Dani otvorenih vrata prilika da se predstave fakulteti

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je će tokom Dana otvorenih vrata Univerziteta svi fakulteti imati priliku da predstave svoje studijske programe i maturantima pruže priliku da se upoznaju više o fakultetima za koje su zainteresovani.

Gajanin je izjavio da će maturanti moći da odu na bilo koji od fakulteta i da vide čime raspolažu.

"Javni univerziteti Republike Srpske pružaju kvalitetno obrazovanje i kompetencije", izjavio je Gajanin novinarima na otvaranju Dana otvorenih vrata u Banjaluci.

On je istakao da Univerzitet ove godine planira da upiše oko 2.600 studenata.

"Kada je riječ o novim studijskim programima, postoji na Filološkom fakultetu program Srpski jezik za strance. Takođe, brojni fakulteti su zainteresovani za pokretanje programa na engleskom jeziku. Već smo u pregovorima sa nekoliko fakulteta", naveo je Gajanin.

Govoreći o Naučno-tehnološkom parku Republike Srpske, Gajanin je rekao da će to biti mjesto gd‌je će zajedno učestvovati akademska zajednica i povreda.

"Imaćemo mogućnost da tu zaposlimo naše studente, nastavnike i saradnike i da oni tu razvijaju nova privredna preduzeća. Mislim da će to biti idealan spoj", izjavio je Gajanin odgovarajući na pitanja.

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske Jelena Starčević rekla je da su Dani otvorenih vrata koristan i efikasan način za privlačenje studenata i predstavljanje onoga čime Univerzitet raspolaže.

"Nudimo besplatne studije na svim studijskim programima, kvote su visoke i velika je mogućnost da budući studenti budu na budžetu. Takođe, nudimo besplatan smještaj za buduće studente koji nisu iz Banjaluke", izjavila je Starčevićeva.

Ona je rekla da će Naučno-tehniloški park biti inkubator poslovnih ideja i mjesto gd‌je će se spajati poslovna zajednica sa fakultetima.

"Suština je razvoj inovativnih ideja koje će služiti privredi i razvoju tržišta", dodala je Starčevićeva.

Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci Ana Sibinčić rekla je da je više od hiljadu i po maturanata prisutno otvaranju Dana otvorenih vrata.

"Naš zadatak je danas da ih nagovorimo da studiraju u Republici Srpskoj", navela je Sibinčićeva.

Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je cilj manifestacije okupiti sve maturante Srpske, pokazati im fakultete Univerziteta i olakšati im izbor akademske atmosfere.

"Cilj nam je da u našim amfiteatrima, učionicama, javljaju neke nove kreativne ideje koje će moći oblikovati život u našoj Republici", dodao je Šobot, prenosi Srna