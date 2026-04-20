Banjalučka policija za vikend ”uhvatila” 23 pijana vozača, jedan uhapšen

Banjalučka policija za vikend je kaznila 24 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedan je uhapšen jer mu je nakon saobraćajne nezgode izmjereno 2,27 g/kg alkohola u organizmu.

U PU Banjaluka navode da je pojačana kontrola, s akcentom na vozače koji voze pod dejstvom alkohola, vršena 17. i 18. aprila.

”Kontrolisana su 233 učesnika u saobraćaju i zbog nedozvoljene količine alkohola sankcionisana su 24 vozača, koja su isključena iz saobraćaja”, saopštila je PU Banjaluka.

Kako navode kod 14 vozača je izmjereno od 0,31 do 0,80 g/kg, petorica su ”naduvala” od 0,81 do 1,50 g/kg i jedan je zadržan u stanici do istrežnjenja jer mu je izmjereno preko 2,00 g/kg. Istovremeno je evidentirano i 11 drugih prekršaja.

”Slobode je lišen N.M. iz Banjaluke jer je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno mu je prisustvo od 2,27 g/kg alkohola u organizmu”, navode u policiji.

Dodaju da je uhapšen i M.B. iz Cazina, zbog prekršaja u vezi sa drogom, dok je kod M.B. pronađen i oduzet bijeli prah nalik kokainu.

”PU Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, jer je vožnja pod uticajem alkohola opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju”, apeluju iz policije.