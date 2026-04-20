Špirić: Političko Sarajevo ne želi razgovor sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda

20.04.2026 13:39

Foto: Srna

Političko Sarajevo ne želi razgovor sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda i zloupotrijebilo je opoziciju iz Republike Srpske, a odgovor na to daće građani na narednim izborima, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

Špirić je rekao novinarima u Sarajevu da su danas bile zakazane dvije sjednice Doma naroda, hitna i redovna, ali da to nije urađeno u skladu sa Poslovnikom, jer se predsjedavajući Doma Kemal Ademović nije konsultovao sa druga dva člana Kolegijuma o zakazivanju sjednica.

On je naveo da je Ademović u posljednje vrijeme govorio da je od "trojke" dobio zadatak da ne komunicira sa SNSD-om i da se godinu dana nije čuo sa druga dva člana Kolegijuma Doma naroda.

"Kako je moguće u takvom ambijentu održati sjednicu? Poslovnik poziva na dogovor i koordinaciju", naglasio je Špirić.

Prema njegovim riječima, na današnjoj sjednici Kolegijuma Doma naroda dogovoreno je da kabineti članova ovog tijela počnu da komuniciraju, te da bi u narednom periodu mogla biti zakazana sjednica sa dnevnim redom koji će biti proizvod konsenzusa da pokušamo stvari pomjeriti naprijed.

"Ja kao zamjenik predsjedavajućeg stojim na raspolaganju za svaku vrstu dogovora i poštovanja Ustava i poslovnika", poručio je Špirić.

On je istakao da od potpisivanja sporazuma u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i formiranja nove većine u ovom domu postoji ovakva situacija u Domu naroda, navodeći da opozicija iz Republike Srpske zajedno sa bošnjačkim delegatima hoće da donosi odluke u Domu naroda dezavuišući izbornu volju srpskog naroda u Republici Srpskoj.

"Mi nismo za blokadu, ne blokiramo ništa. Čekamo da se razgovara i dogovara o tome šta je dnevni red", rekao je Špirić, dodajući da ta nova koalicija nije moguća u Domu naroda.

Špirić je ponovio stav da današnje sjednice nisu zakazane poslovnički, zbog čega delegati iz kluba srpskog naroda koji dolaze iz SNSD nisu prisustvovali sjednicama, prenosi Srna

Nikola Špirić

Dom naroda

Savjet ministara BiH

prekinuta sjednica

Sarajevo

