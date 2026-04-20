Špirić: Političko Sarajevo ne želi razgovor sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda

Političko Sarajevo ne želi razgovor sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda i zloupotrijebilo je opoziciju iz Republike Srpske, a odgovor na to daće građani na narednim izborima, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.
Špirić je rekao novinarima u Sarajevu da su danas bile zakazane dvije sjednice Doma naroda, hitna i redovna, ali da to nije urađeno u skladu sa Poslovnikom, jer se predsjedavajući Doma Kemal Ademović nije konsultovao sa druga dva člana Kolegijuma o zakazivanju sjednica.
On je naveo da je Ademović u posljednje vrijeme govorio da je od "trojke" dobio zadatak da ne komunicira sa SNSD-om i da se godinu dana nije čuo sa druga dva člana Kolegijuma Doma naroda.
"Kako je moguće u takvom ambijentu održati sjednicu? Poslovnik poziva na dogovor i koordinaciju", naglasio je Špirić.
Prema njegovim riječima, na današnjoj sjednici Kolegijuma Doma naroda dogovoreno je da kabineti članova ovog tijela počnu da komuniciraju, te da bi u narednom periodu mogla biti zakazana sjednica sa dnevnim redom koji će biti proizvod konsenzusa da pokušamo stvari pomjeriti naprijed.
"Ja kao zamjenik predsjedavajućeg stojim na raspolaganju za svaku vrstu dogovora i poštovanja Ustava i poslovnika", poručio je Špirić.
On je istakao da od potpisivanja sporazuma u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i formiranja nove većine u ovom domu postoji ovakva situacija u Domu naroda, navodeći da opozicija iz Republike Srpske zajedno sa bošnjačkim delegatima hoće da donosi odluke u Domu naroda dezavuišući izbornu volju srpskog naroda u Republici Srpskoj.
"Mi nismo za blokadu, ne blokiramo ništa. Čekamo da se razgovara i dogovara o tome šta je dnevni red", rekao je Špirić, dodajući da ta nova koalicija nije moguća u Domu naroda.
Špirić je ponovio stav da današnje sjednice nisu zakazane poslovnički, zbog čega delegati iz kluba srpskog naroda koji dolaze iz SNSD nisu prisustvovali sjednicama, prenosi Srna
