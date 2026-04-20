Prekinuta sjednica zbog nedostatka kvoruma u Domu naroda

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je jer ni nakon pauze nije obezbijeđen potreban kvorum za rad i odlučivanje s obzirom na to da zasjedanju ne prisustvuju po tri delegata iz reda srpskog i hrvatskog naroda.

Trebalo je da delegati razmatraju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se predviđa da, u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku godine.

Za danas je zakazana i redovna sjednica Doma naroda na čijem je dnevnom redu predviđeno razmatranje većeg broja zakonskih rješenja, izvještaja o radu Savjeta ministara, parlamentarnih komisija i revizije institucija BiH, javlja Srna