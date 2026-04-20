Logo
Large banner

Prekinuta sjednica zbog nedostatka kvoruma u Domu naroda

Autor:

ATV
20.04.2026 11:20

Komentari:

0
Прекинута сједница због недостатка кворума у Дому народа

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je jer ni nakon pauze nije obezbijeđen potreban kvorum za rad i odlučivanje s obzirom na to da zasjedanju ne prisustvuju po tri delegata iz reda srpskog i hrvatskog naroda.

Trebalo je da delegati razmatraju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se predviđa da, u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku godine.

Za danas je zakazana i redovna sjednica Doma naroda na čijem je dnevnom redu predviđeno razmatranje većeg broja zakonskih rješenja, izvještaja o radu Savjeta ministara, parlamentarnih komisija i revizije institucija BiH, javlja Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dom naroda

sjednica

kvorum

prekinuta sjednica

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полицијско ауто

BiH

Dojave o postavljenim bombama: Na mejl ovih škola stigle prijave o eksplozivnim napravama

1 h

0
Данас хитна и редовна сједница Дома народа

BiH

Danas hitna i redovna sjednica Doma naroda

2 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Анталији, гдје се одржава Дипломатски форум, са предсједником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.

BiH

Cvijanović: Šmit nastoji glumiti relevantnost

15 h

0
Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Naša dužnost je da pamtimo, a obaveza da govorimo

18 h

0

  • Najnovije

11

55

Nova tragedija u Srpskoj: Motociklista poginuo kod Prnjavora

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

11

25

Kod drogiranog vozača pronađen kokain

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner