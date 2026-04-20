Dojave o postavljenim bombama: Na mejl ovih škola stigle prijave o eksplozivnim napravama

20.04.2026 10:19

U više škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u ponedjeljak ujutro zaprimljene su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, zbog čega su na teren odmah upućeni policijski službenici i pokrenute bezbjednosne procedure.

Dojave su putem imejla zaprimljene u 7.15 časova u Srednjoj školi Vladimira Pavlovića u Čapljini, kao i u Srednjoj politehničkoj školi u Mostaru.

„Naknadno su dojave pristigle i za Drugu gimnaziju Mostar (Sjeverni logor), Srednjoškolski centar Konjic, Srednju školu Jablanica, Medicinsku školu sestara milosrdnica Mostar, Muzički centar Pavaroti Mostar, Srednju školu Stolac, Osnovnu školu Silvija Strahimira Kranjčevića (Bijeli brijeg) te Osnovnu školu Neum“, rekla je za Fenu portparolka MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš.

Prema njenim riječima, sve navedene lokacije su osigurane, a u toku su kontradiverzioni pregledi.

„Prva dojava zaprimljena je u 7.15 časova, u vrijeme kada nastava još nije bila započela, dok je u školama u kojima je nastava već bila u toku ona odmah prekinuta radi bezbjednosti učenika i zaposlenih, koji su potom evakuisani“, dodala je portparolka MUP-a, ističući da će više informacija biti poznato nakon okončanja bezbjednosnih pregleda.

