Logo
Large banner

Dojava o postavljenoj bombi u bolnici: Stanje postaje neizdrživo

Autor:

ATV
17.04.2026 19:29

Komentari:

0
Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо
Foto: ATV BL

Kontradiverzioni (KDZ) pregled u Opštoj bolnici 'Prim. dr. Abdulah Nakaš' je završen, a iz MUP-a Kantona Sarajevo za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno je da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.

Sam događaj je okvalifikovan kao krivično d‌jelo "Izazivanje opće opasnosti" u vezi s krivičnim d‌jelom "Lažno prijavljivanje".

Podsjetimo, nakon što su u četvrtak, 16. aprila na adrese dva šoping centra u Sarajevu - SCC i Alta, stigle dojave o bombi za koje se naknadno ispostavilo da su bile lažne, danas, 17. aprila, stigla je nova dojava u kojoj se tvrdilo da je bomba postavljena i u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Donesena je odluka da se ne provodi evakuacija pacijenata i medicinskog osoblja, već da se izvrši detaljan kontradiverzioni pregled objekta.

"Ostavili smo vam 2 peroksidna eksploziva (HMTD) od 3kg, i danas je stvarno taj dan gd‌je ubijamo nedužne pacijente i gd‌je rušimo cijelu zgradu sa njima", navodi se u dijelu prijeteće poruke.







Posljednjih mjesec dana lažne dojave o bombama su česta pojava. Osim što su dojave stizale u tržne centre, uključujući i banjalučku Deltu, škole su bile tradicionalno targetirane. Ipak, dojava o bombi u bolnici predstavlja daleko veći udar na sve građana zbog čega je neophodna hitna reakcija nadležnih.

(Radio Sarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dojava o bombi

Sarajevo

bolnica

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner