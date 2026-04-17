Dojava o postavljenoj bombi u bolnici: Stanje postaje neizdrživo

Kontradiverzioni (KDZ) pregled u Opštoj bolnici 'Prim. dr. Abdulah Nakaš' je završen, a iz MUP-a Kantona Sarajevo za portal Radiosarajevo.ba potvrđeno je da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.
Sam događaj je okvalifikovan kao krivično djelo "Izazivanje opće opasnosti" u vezi s krivičnim djelom "Lažno prijavljivanje".
Podsjetimo, nakon što su u četvrtak, 16. aprila na adrese dva šoping centra u Sarajevu - SCC i Alta, stigle dojave o bombi za koje se naknadno ispostavilo da su bile lažne, danas, 17. aprila, stigla je nova dojava u kojoj se tvrdilo da je bomba postavljena i u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Donesena je odluka da se ne provodi evakuacija pacijenata i medicinskog osoblja, već da se izvrši detaljan kontradiverzioni pregled objekta.
"Ostavili smo vam 2 peroksidna eksploziva (HMTD) od 3kg, i danas je stvarno taj dan gdje ubijamo nedužne pacijente i gdje rušimo cijelu zgradu sa njima", navodi se u dijelu prijeteće poruke.
Posljednjih mjesec dana lažne dojave o bombama su česta pojava. Osim što su dojave stizale u tržne centre, uključujući i banjalučku Deltu, škole su bile tradicionalno targetirane. Ipak, dojava o bombi u bolnici predstavlja daleko veći udar na sve građana zbog čega je neophodna hitna reakcija nadležnih.
