Heroina Jelena Buhač Radojčić govorila o potresnim uspomenama iz Jasenovca

Bojan Nosović
17.04.2026 19:05

Преживјела хероина из Јасеновца Јелена Бухач Радојчић
Jelena Buhač Radojčić je preživjela heroina i svjedok golgote zloglasnog logora Jasenovac. Njeno pripovijedanje značilo je da bolna istina izađe na vidjelo, a istina je takva da je postojao sistem koji je imao za cilj da izbriše Srpski narod.

Nije izbrisan ni narod a ni istina zato je Jelenu odlikovao predsjednik Srpske. Zahvalna je.

"Uspomene si mi najteže, otac, braća, majka, susreti, razdvajanje, tuga, djetinjstvo koje nisam proživjela. To mi najteže pada", kaže Jelena Buhač Radojčić

Republika Srpska dodjelom odlikovanja iskazuje poštovanje prema žrtvama, svjedocima istine i svima koji čuvaju sjećanje na njih, kazao je predsjednik Karan. On je rekao da je nad srpskim narodom u NDH počinjen genocid i da to nije stvar tumačenja, niti političkog stava već istorijska činjenica

"Ova sjećanja i ove istine iz drugog svjetskog rata su ona naša iskustva na bazi kojih je i nastala Republika Srpska. Mi smo potpuno svjesni da nam se to više nikada ne bi smjelo dogoditi da je moramo držati i očuvati zato smo i stvorili našu Republiku Srpsku", rekao je Siniša Karan, Predsjednik Republike Srpske.

Posljednji svjedok tako se zove film koji je danas prikazan, govori o jasenovačkim golgotama i jelinom životu.

"Najviše hvala našoj Jeli, koja je ostala da nam svjedoči da nam se ovo nikada ne ponovi", rekao je Nedeljko Lajšić, režiser filma.

"Kroz jedan život koji svjedoči o istini a vidimo još 800.000 priča koje ne mogu da svjedoče o istini koji su najsuroviji i prljavi način pobijeni", rekao je Nenad Stevandić predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ovaj film ima široki društveni značaj, kulturološki, istorijski, obrazovni značaj i njega treba da gledaju sve naše generacije", kaže Siniša Karan, Predsjednik Republike Srpske.

A sve generacije su odgledale i film Dara iz Jasenovca, čiji je scenario nastao baš po životu i pričama Jelene Buhač Radojičić.

Jelena Buhač Radojčić

Jasenovac

Republika Srpska

Siniša Karan

Nenad Stevandić

Više iz rubrike

Министар за европске интеграције и међународну сарадњу

Republika Srpska

Ministarstvo pokreće kampanju „Pitajte ministra“

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik nakon sastanka s Vučićem: Konstruktivan i sadržajan razgovor

3 h

8
Јехуда Каплун се рукује са Милорадом Додиком

Republika Srpska

Jehuda Kaplun dolazi u Donju Gradinu

3 h

0
Петар Ђокић

Republika Srpska

"Završetak radova Šepak-Novi Grad za maksimalno četiri godine"

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

18

ABA liga: Odlučeno da li će se vječiti derbi između Zvezde i Partizana igrati

20

15

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

20

12

Za punjene paprike daćete više nego za kilogram teletine: Cijene povrća sve veće

20

10

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 31. kolu

20

05

Ko je novi muž Meline Džinović? Ima 70 godina i stvorio je pravu imperiju

