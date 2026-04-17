Heroina Jelena Buhač Radojčić govorila o potresnim uspomenama iz Jasenovca

Jelena Buhač Radojčić je preživjela heroina i svjedok golgote zloglasnog logora Jasenovac. Njeno pripovijedanje značilo je da bolna istina izađe na vidjelo, a istina je takva da je postojao sistem koji je imao za cilj da izbriše Srpski narod.

Nije izbrisan ni narod a ni istina zato je Jelenu odlikovao predsjednik Srpske. Zahvalna je.

"Uspomene si mi najteže, otac, braća, majka, susreti, razdvajanje, tuga, djetinjstvo koje nisam proživjela. To mi najteže pada", kaže Jelena Buhač Radojčić

Republika Srpska dodjelom odlikovanja iskazuje poštovanje prema žrtvama, svjedocima istine i svima koji čuvaju sjećanje na njih, kazao je predsjednik Karan. On je rekao da je nad srpskim narodom u NDH počinjen genocid i da to nije stvar tumačenja, niti političkog stava već istorijska činjenica

"Ova sjećanja i ove istine iz drugog svjetskog rata su ona naša iskustva na bazi kojih je i nastala Republika Srpska. Mi smo potpuno svjesni da nam se to više nikada ne bi smjelo dogoditi da je moramo držati i očuvati zato smo i stvorili našu Republiku Srpsku", rekao je Siniša Karan, Predsjednik Republike Srpske.

Posljednji svjedok tako se zove film koji je danas prikazan, govori o jasenovačkim golgotama i jelinom životu.

"Najviše hvala našoj Jeli, koja je ostala da nam svjedoči da nam se ovo nikada ne ponovi", rekao je Nedeljko Lajšić, režiser filma.

"Kroz jedan život koji svjedoči o istini a vidimo još 800.000 priča koje ne mogu da svjedoče o istini koji su najsuroviji i prljavi način pobijeni", rekao je Nenad Stevandić predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ovaj film ima široki društveni značaj, kulturološki, istorijski, obrazovni značaj i njega treba da gledaju sve naše generacije", kaže Siniša Karan, Predsjednik Republike Srpske.

A sve generacije su odgledale i film Dara iz Jasenovca, čiji je scenario nastao baš po životu i pričama Jelene Buhač Radojičić.