Jehuda Kaplun dolazi u Donju Gradinu

Izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun učestvovao je u Beogradu na panelu o Jasenovcu i zahvalan sam jevrejskoj zajednici u Srbiji što je organizovao jedan važan događaj, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, nakon što je prisustvovao komemorativno-edukativnom skupu o Jasenovcu.

"Ovo je doprinos potpunoj internacionalizaciji događaja. Kaplun će boraviti za dva dana u Donjoj Gradini i imaće govor. Zajedno ćemo ponovo nastaviti da razgovaramo o tim stvarima", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da Kaplun ima specijalni zadatak koji se odnosi na to da prepozna svako mjesto gde se pojavi antisemitizam.

"Kako je divno rekao u svojom govoru, na meti je prvo jevrejski narod, ali se to nikada nije tako završavalo i onda dolaze i drugi narodi. To smo mi i doživjeli u Drugom svjetskom vratu", istakao je Dodik.

Dodik na naglsio da je ovo veoma važnan događaj.

"I važna posjeta. Zahvalan sam svim ljudima koji su učestvovali", naglasio je Dodik.

Podsjećamo, Kaplun je ranije izjavio da je prije sedam dana bio u Ovalnom kabinetu u Vašingtonu.

"Razgovarao sam sa predsjednikom Trampom i sekretarom Rubijom o mom dolasku ovdje", istakao je Kaplun, prenosi RTRS