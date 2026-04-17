Dodik: Do juna zakonska rješenja o trinaestoj plati i podsticaj u privredi

Predsjednik SNSD Milorad Dodik smatra da će do juna biti završena zakonska rješenja koja se tiču trinaeste plate i fonda za podsticaj privredi što će biti značajna mjera podrške realnom sektoru.

"To proizilazi iz zahtjeva i razgovora koji su sami privrednici iznijeli. To ćemo odmah realizovati. Mislim da ćemo do juna mjeseca imati neka zakonska rješenja", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Pojasnio je i da je namjera da se na trajan način reguliše najniža plata, odnosno da se napravi mehanizam kao kod penzija, koje se usklađuju na bazi određenih elemenata.

"Tako će biti i da se najniža plata usklađuje sa infalcijom, cijenom troškova života. Nema pregovora, dogovora, dugih sjednica, otkazivanja, ljutnje ili bilo čega drugog, nego da dođemo do mehanizma", naveo je Dodik.

On je dodao da globalna kriza utiče i na Republiku Srpsku, pravi određene smetnje u poslovanju, pogotovo industriji, koja je izvozno orijentisana, navodeći da se smanjuje proizvodnja u samoj EU, a time i narudžbe.

"Moramo pomoći tim ljudima koji su postigli jedan nivo kvaliteta u proizvodnji, obezbijedili zaposlenost i mnogo čega drugog, pokazali da znaju da prežive ovo teško vrijeme", naveo je Dodik.

Zato će Srpska, dodao je, obezbijediti i da svako industrijsko preduzeće, u saradnji sa "Elektroprivredom Republike Srpske", može da instališe sunčane panele te tako da proizvode električnu energiju za sebe.

Prema njegovim riječima, time bi riješili problem koji nameće Evropa, a to je da proizvodi moraju da budu proizvedeni uz korišćenje energije iz obnovljivih resursa.

Dodik je napomenuo da realna proizvodnja danas učestvuje u domaćem proizvodu sa više od 60 odsto.

"Prije 10 do 15 godina je bilo obrnuto, javni sektor je učestvovao sa 60 odsto, a privatni sa 40, danas je to obrnuto. Zato treba da podržimo sve napore. Ima mnogo preduzeća gd‌je uz malo ulaganja možemo da otvorimo drugu i treću smjenu", naveo je Dodik.

Pomenuo je i problem radne snage, da Srpska mora da vidi kako će to obezbijediti, navodeći da predstoji digitalizacija i robotizacija, vještačka inteligencija.

"Na te izazove želimo da damo odgovor", istakao je Dodik, prenosi Srna