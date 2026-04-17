Vlada Srpske: Institucionalno odgovoriti na nametnute izmjene Krivičnog zakona BiH

17.04.2026 15:11

Vlada Republike Srpske zaključila je danas da što prije bude napravljen koncept, izvršena analiza i predložene mjere za institucionalni odgovor na dešavanja prouzrokovana primjenom izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH u vezi sa krivičnim djelom veličanja ratnog zločina koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

Ostojić je rekao da su za to zaduženi ministarstvo na čijem je čelu i ministarstva unutrašnjih poslova i pravde, kao i Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

On je naglasio da je takva inicijativa dobijena od Boračke organizacije Republike Srpske, jer to najviše pogađa učesnike Odbrambeno-otadžbinskog rata koji su stvarali Republiku Srpsku.

"Već duže vrijeme pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH dolaze u Boračku organizaciju, prate njene mejlove, kao i sve što je vezano za prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića", rekao je Ostojić novinarima nakon sjednice Vlade.

On je istakao da su po osnovu tih izmjena Krivičnog zakona BiH već donesene dvije presude, a da je protiv jednog lica podignuta krivična prijava, dok postoje informacije da se priprema veliki broj krivičnih prijava.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da je cilj tih izmjena zakona progon Srba koji su bili učesnici Odbrambeno–otadžbinskog rata i inkriminacija verbalnog delikta, te je naglasio da će MUP dostaviti sve informacije kojima raspolaže kako bi institucije Srpske dale adekvatan odgovor.

"Prema našim saznanjima određena udruženja iz Federacije BiH vode masovnu kampanju podnošenja krivičnih prijava protiv lica kako bi bila dovedena pred Tužilaštvo i Sud BiH i procesuirana za krivična djela za koja su predviđene zatvorske kazne", dodao je Budimir.

On je naveo da je jedna presuda već postala pravosnažna.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je da će Srpska i njene institucije spremiti odgovor koji će biti razmatran na sjednici Vlade nakon što se analizira situacija i predlože mjere.

"Tražićemo i zakazivanje sjednice Narodne skupštine Srpske. U ovome moramo svi, i vlast i opozicija, biti nacionalno odgovorni prema građanima i onda predložiti određene zaključke kojim bi zaštitili pripadnike srpskog naroda i Vojske Republike Srpske", rekao je Selak.

On je najavio i organizovanje okruglog stola za 27. april sa eminentnim predstavnicima akademske zajednice na kojem će biti otvorena tema postupanja Suda i Tužilaštva BiH prema predstavnicima Republike Srpske i srpskog naroda.

Selak je najavio i da će Ministarstvo pravde uputiti dopis Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u kojem će tražiti podatke koliko Srba radi u pravosuđu na zajedničkom nivou na svim radnim mjestima.

