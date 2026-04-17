Potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad

U Banjaluci je danas potpisan ugovor - okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.

Ugovor su, u prisustvu premijera Save Minića i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, potpisali direktor preduzeća "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo Nedeljko Elek i direktor "Konvar" Beograd Miloš Petrović. Preduzeće "Konvar" nosilac je konzorcijuma koji će biti izvođač radova u ovom projektu, a čine ga i preduzeća "Gastek" Inđija, "Radis" Istočno Sarajevo, "Zavod za zavarivanje" Beograd i "Jokić invest" Zvornik.

