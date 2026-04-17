Potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad

Autor:ATV
Komentari:0
U Banjaluci je danas potpisan ugovor - okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.
Ugovor su, u prisustvu premijera Save Minića i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, potpisali direktor preduzeća "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo Nedeljko Elek i direktor "Konvar" Beograd Miloš Petrović.
Preduzeće "Konvar" nosilac je konzorcijuma koji će biti izvođač radova u ovom projektu, a čine ga i preduzeća "Gastek" Inđija, "Radis" Istočno Sarajevo, "Zavod za zavarivanje" Beograd i "Jokić invest" Zvornik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Savjeti
1 h0
Region
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
15
43
15
41
15
31
15
30
15
28
Trenutno na programu