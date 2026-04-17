Potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad

17.04.2026 14:16

Директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић потписали уговор о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град
Foto: ATV/Branko Jović

U Banjaluci je danas potpisan ugovor - okvirni sporazum o projektovanju i izgradnji magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.

Ugovor su, u prisustvu premijera Save Minića i ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, potpisali direktor preduzeća "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo Nedeljko Elek i direktor "Konvar" Beograd Miloš Petrović.

Preduzeće "Konvar" nosilac je konzorcijuma koji će biti izvođač radova u ovom projektu, a čine ga i preduzeća "Gastek" Inđija, "Radis" Istočno Sarajevo, "Zavod za zavarivanje" Beograd i "Jokić invest" Zvornik.

Nedeljko Elek

Gasovod

Gasovod Šepak - Banjaluka

ugovor

Miloš Petrović

Pročitajte više

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Gradovi i opštine

Požar u robnoj kući u BiH: Iz zgrade svi evakuisani

1 h

0
Талић: Законским регулативама обезбиједићемо бесплатне плацеве у Бањалуци

Republika Srpska

Talić: Zakonskim regulativama obezbijedićemo besplatne placeve u Banjaluci

1 h

0
Фуге ће вам бити као нове за 5 минута уз двије ствари из кухиње

Savjeti

Fuge će vam biti kao nove za 5 minuta uz dvije stvari iz kuhinje

1 h

0
У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени

Region

U Crnoj Gori već počele tropske noći: Evo gdje se u narednim danima očekuje 36 stepeni

1 h

0

Više iz rubrike

Талић: Законским регулативама обезбиједићемо бесплатне плацеве у Бањалуци

Republika Srpska

Talić: Zakonskim regulativama obezbijedićemo besplatne placeve u Banjaluci

1 h

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

2 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpski glas u Americi glasniji od političkog Sarajeva

2 h

1
Специјални изасланик америчког предсједника за борбу против анисемитизма рабин Јехуда Каплоун са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком у Београду на комеморативно-едукативном скупу "Истина о Јасеновцу у НДХ /1941-1945/: историјске перспективе, сећање и документација".

Republika Srpska

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

43

Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

15

41

Dodik: Do juna zakonska rješenja o trinaestoj plati i podsticaj u privredi

15

31

Iran upravo objavio: Hormuški moreuz je otvoren

15

30

Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

15

28

Uvedena nova riječ za vruć dan

